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20歲女藏34磅可卡因闖關 聖地牙哥邊境攔截

洛杉磯訊
一名涉嫌走私34磅可卡因的20歲女子將毒品里外包三層藏在行李袋。（CBP圖片）
一名涉嫌走私34磅可卡因的20歲女子將毒品里外包三層藏在行李袋。（CBP圖片）

里外包三層也無法藏住毒品，美國海關與邊境保護局(CBP)El Centro區邊境巡邏人員在19日下午逮捕一名涉嫌走私34磅可卡因的20歲女子，這些毒品價值近40萬元。

在3月19日下午5點左右，一輛黑色轎車駛近86號高速公路美國邊境巡邏隊移民檢查站的初級檢查區域，駕駛者是一名20歲的女性。初級檢查後人和車轉為二級檢查。受過檢測隱藏人員和毒品訓練的緝毒犬K-9對車輛進行嗅探，之後特工搜查汽車後備箱的行李，發現一個黑色袋子，裡面有15個牛皮紙包裹，符合毒品走私的嫌疑。

特工立即對包裹內的物品檢測，結果呈陽性，其中含有可卡因。 可卡因總重量為34磅，估計市價為39萬5000元。這名女子是美國公民，因運輸受管制物質而被捕。後來，這名女子、毒品和車輛都被移交緝毒局調查和起訴。

這次扣押是CBP阿波羅行動的一部分。阿波羅行動是一項由聯邦、州和地方機構組成的聯合區域行動，致力於打擊芬太尼和其他非法合成麻醉品的威脅。El Centro區巡邏隊長博維諾(Gregory K. Bovino) 表示，這名毒品走私嫌疑人顯然不會用這34磅白色粉末堆雪人。但她遇到高度警惕的Indio站邊境巡邏員，讓她的走私計劃泡湯。

近日CBP聖地牙哥管轄區辦事處（SDFO）在今年3月1日至17日期間緝獲131磅可卡因、11磅海洛因、1萬967磅冰毒和213磅芬太尼而受到讚揚。CBP攔阻的73起走私案件，其毒品市場總價值估計為2060萬元。

汽車藏毒位置五花八門，包括備胎、儀表板、引擎歧管和汽車門板等。（CBP圖片）
汽車藏毒位置五花八門，包括備胎、儀表板、引擎歧管和汽車門板等。（CBP圖片）

毒品 CBP 檢測

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