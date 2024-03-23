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好市多兩款葡萄瘋搶 荔枝口味棉花糖般香甜

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
棉花糖葡萄，也被稱為Cotton Candy葡萄，是一種特殊培育出來的葡萄品種，因其獨特的棉花糖甜味得名。這款葡萄顏色偏綠，果粒較大，仿佛在吃棉花糖一樣。（記者張庭瑜/攝影）
棉花糖葡萄，也被稱為Cotton Candy葡萄，是一種特殊培育出來的葡萄品種，因其獨特的棉花糖甜味得名。這款葡萄顏色偏綠，果粒較大，仿佛在吃棉花糖一樣。（記者張庭瑜/攝影）

隨著葡萄季節的到來，好市多（Costco）引進多款優良葡萄，其中Candy Heart葡萄和Cotton Candy葡萄，因為獨特的口味快速成為市場熱門商品，特別受到消費者的歡迎。

Candy Heart葡萄因其近似荔枝的甜美味道而深受消費者喜愛，許多華人顧客形容這款葡萄甜美多汁，閉上眼就像是在吃荔枝，讓人難以忘懷。而Cotton Candy葡萄則以其棉花糖般的香甜風味，每年葡萄季節一到就成為消費者熱搜的對象。有顧客分享，他們對這兩款葡萄特喜愛，每次都購買兩盒以上。

實際走訪好市多多間門市也可發現，這兩款葡萄幾乎都被搶購一空。Cotton Candy葡萄尚有庫存，而Candy Heart葡萄則在多間門市所剩無幾或斷貨狀態。Cotton Candy葡萄之所以如此搶手，是因為它的果蜜香甜如棉花糖，讓許多人吃過就念念不忘。此外，這兩款葡萄一年只有短短兩三個月在市面上銷售，供貨量有限，大多數商家上架一次就很難補貨，也是造成搶購的原因之一。

Candy Heart葡萄是由位於加州的Grapery農場與International Fruit Genetics公司合作研發的品種。這款葡萄歷經數年的精心培育，於2013年正式推出市場。它擁有鮮紅的果皮和心形的外觀，味道宛如棉花糖般甜美。而Cotton Candy葡萄則是由International Fruit Genetics公司於2011年推出的品種。這款葡萄顏色偏綠，果粒較大，最大的特點是擁有如同棉花糖一般的香甜味道，令人印象深刻。

然而，在享用這些美味葡萄的同時，消費者也需要注意它們的糖分含量。根據外媒npr的報導，每100克葡萄大約含有18克糖分，但Cotton Candy葡萄的糖分含量比一般葡萄高出約12%。即便如此，這兩款葡萄因其獨特的風味和限時供應的特性，仍舊吸引了大量消費者的搶購，成為每年葡萄季節中的熱議話題。

在好市多（Costco）的葡萄季節裡，棉花糖葡萄成為搶手貨，吸引了大量消費者，供...
在好市多（Costco）的葡萄季節裡，棉花糖葡萄成為搶手貨，吸引了大量消費者，供不應求。（記者張庭瑜/攝影）
Candy Heart葡萄，以其獨特的甜美口感和類似荔枝的風味，贏得廣大消費者的...
Candy Heart葡萄，以其獨特的甜美口感和類似荔枝的風味，贏得廣大消費者的喜愛。（記者張庭瑜/攝影）

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