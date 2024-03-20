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Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

記者朱敏梓/洛杉磯即時報導
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

連鎖超市Trader Joe's以其價廉物美的自家品牌聞名，深受消費者喜愛。最近這家超市又為顧客帶來了一個驚喜：在南加州許多Trader Joe's的門店，上架了幾款新鮮的手工麵包，均來自洛杉磯的一家知名烘培店。

Trader Joe's新上架的新鮮麵包由洛杉磯市中心藝術區（Arts District）的Bread Lounge供應。這間烘培坊由麵包師Ran Zimon於2010年創立，致力於提供歐式風味的麵包和糕點。根據該烘培坊介紹，所有的麵包都採用最優質和純天然的成分製作，包括水、麵粉、天然酵母和鹽。Bread Lounge堅持手工製作，每日新鮮烘焙，提供包括法國麵包、香橙麵包、多穀物麵包和酸麵包等多種選擇，每天還有各種糕點供應，如可頌、丹麥麵包，以及地中海特色糕點如博雷克和耶路撒冷貝果等。

Bread Lounge是一間人氣頗高的知名烘培店，谷歌評分高達4.7分，共600多條評論，獲得消費者高度好評，不少食客留言甚至稱「這裡的麵包/三明治是我吃過最好的」。

Trader Joe's共上架了四種口味的手工麵包，售價均為5.99元，包括果乾和堅果風味（Fruit&Nuts Loaf）、橄榄味面包（Olive loaf)、雜糧五穀麵包（Multigrain Loaf）以及經典的鄉村麵包（Country loaf）。其中，以果乾和堅果麵包為例，這款麵包口感紮實、充滿麥香，並添加了豐富的食材，包括無花果、蔓越莓和核桃小麥，無花果和蔓越莓的甜味與核桃的香氣相融合，為麵包增添了豐富的層次和口感。同時，這款麵包還搭配了堅果，使其更加美味和營養豐富，不僅適合作為早餐或下午茶的點心，也是一種營養均衡的健康食品。

歐式麵包因其純淨的成分、熱量低和易於消化吸收的特點，受到廣泛青睞，成為許多人健康飲食的首選。歐式麵包通常以優質的麵粉和天然酵母製作，避免了添加過多的糖和油脂，因此熱量較低且更容易被人體消化吸收。此外，這類麵包也不含人造添加劑，而是使用天然酵母發酵，這使得它們在烘焙過程中較少產生氣體，減少了脹氣的可能性。

Trader Joe's的麵包部門引入知名烘培店的手工麵包，讓消費者能夠在超市中輕鬆購買到品質優良的歐式麵包，同時也能夠享受烘焙藝術和美味，滿足人們對健康飲食的需求。

Trader Joe's上架了四種口味。（記者朱敏梓/攝影）
Trader Joe's上架了四種口味。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's 核桃 洛杉磯

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