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洛城3名持槍劫匪偷車不成 只因車主用這個方法防盜

洛杉磯訊
車上安裝防盜系統，嫌犯無法啟動汽車。（KTLA5電視台）
車上安裝防盜系統，嫌犯無法啟動汽車。（KTLA5電視台）

汽車竊盜案在南加地區日益猖獗，洛杉磯長堤市（Long Beach）最近發生一起盜車案，3名持槍劫匪試圖盜取一輛雪佛蘭（Chevrolet）汽車。沒想到車主早有防備，在車上安裝防盜系統，嫌犯使盡渾身解數，也無法啟動汽車，只能灰溜溜逃離。

（視頻來源：KTLA5／記者邵敏後製）

根據KTLA5等多家媒體的綜合報導，案件發生在3月15日凌晨4時左右，長堤市車主Conrad Bautista，深夜突然聽到愛車警報系統響起，他馬上明白發生什麼事。遭賊的是一輛2020款雪佛蘭卡瑪洛（Chevrolet Camaro）ZL1汽車，是這名自稱「汽車人」的車主最心愛的車輛。

Bautista回憶案發場景，「毫無疑問，有人要偷我的車，這是我的夢想之車，我一直在為防盜做準備」。車主聽到警報後，立即檢查家中監控，他看到3名嫌犯參與案件，其中一名盜賊拿著槍指著房屋前門，另一名正試圖啟動汽車，第3名嫌犯坐在接應的車內等待。

Bautista表示，如果當時妻子、十幾歲的女兒，或任何人打開那扇前門，試圖阻止對方的犯罪行徑，很可能會遭遇不測。幸運的是，Bautista早已做好準備，他在愛車上安裝防盜系統，嫌犯在現場停留多時也無法啟動車輛，最後不得不棄車逃跑。儘管竊賊偷車沒有成功，但Bautista依然十分後怕，意識到目前治安環境不佳，他認為，嫌犯為偷車，持槍準備隨時殺人，這是最可怕的地方。

警方表示，在此類劫車案件中，竊賊經常使用設備克隆車鑰匙，這是一種手機大小的編程工具，可以接收附近鑰匙信號並對其進行克隆。但車主只需對防盜系統進行一些基本的研究，就可以防止汽車被盜。

上個月，洛市警局（LAPD）公布汽車失竊案件統計結果，數據令人瞠目結舌。雪佛蘭卡瑪洛2023年的失竊數量，同比2022年增加5倍。警方建議車主安裝高科技防盜系統，並指出，切勿將鑰匙留在車內或停車所在地附近，此外，還可以購買安全盒放車鑰匙。

汽車修理商Jose Gonzalez建議車主，如果發生汽車被盜案，必須打電話報警，不要自行追查案件；為預防車輛失竊，安裝合適的防盜系統，將會阻止、或減慢竊賊的作案速度，保護車主安全。

其中一名盜賊拿著槍指著房屋前門。（KTLA5電視台）
其中一名盜賊拿著槍指著房屋前門。（KTLA5電視台）

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