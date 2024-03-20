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南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

【洛杉磯訊】
47歲的聖伯納汀諾縣的勝利谷（Victorville）居民Samuel Pasillias。（河濱市警局）
47歲的聖伯納汀諾縣的勝利谷（Victorville）居民Samuel Pasillias。（河濱市警局）

加州聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）近日一起槍擊案水落石出，真相讓人大跌眼鏡。一名當地教堂的牧師，竟支付近四萬元雇兇殺人。所殺者，竟是他女兒的男朋友。

這起案件調查始於2023年10月。當時河濱市警局（Riverside PD）接到當地一家醫院報告，有成年男性身中數槍，剛剛抵達醫院。

這名男子告訴警察，他在當天晚上7時左右，於河濱市Orangecrest社區被槍擊。河濱市警局指出，「案發時，男受害者在Grove Community Drive上開車，在靠近Plainview大街時，另一輛車靠邊停在他旁邊。接著，車內有人開槍射擊。男受害者身中數槍」。

警方並未透露遭槍擊受害人身分，他中槍後，自行駕車前往醫院。

警方後來在Grove Community Drive以及Plainview大街附近收集證據，證實這裡的確發生槍擊案。

警局搶劫-謀殺及犯罪分析科的探員們做後續調查，發現朝受害人開槍的幾名嫌犯，都是受47歲聖伯納汀諾縣勝利谷（Victorville）居民Samuel Pasillias僱用。他是當地一家西語教堂牧師，是受害男子交往女子的父親。

警局發布的新聞稿中介紹，「警探們在調查中發現，這名父親與雇用槍手見面的證據，他將受害人信息交給槍手，包括槍擊案當晚受害人行蹤」。警方還發現槍手們在搶案發生前數周，曾對受害人進行監視，這名牧師至少支付四萬元來買凶殺人。

今年3月13日，警方對勝利谷、長堤市、Lynwood多處住房進行搜查後，逮捕牧師Samuel Pasillias及另外一名男子、55歲的長堤市居民Juan Manuel Cebreros，後者被認為是該案的其中一名槍手。

當被問及嫌疑人為何想要殺死女兒的男朋友，警局表示，可能與嫌疑人的宗教信仰有關，驅使其雇兇殺人。

Samuel Pasillias目前被關押在Robert Presley拘留中心，他面臨教唆合謀殺人，試圖謀殺以及使用致命武器傷害他人的指控，他的保釋金為100萬元。

Juan Manuel Cebreros也被關押在Robert Presley拘留中心，他面臨合謀殺人，試圖殺人以及使用致命武器傷害他人的指控，保釋金也是100萬元。

警局目前沒有公布其他受害人信息。

Samuel Pasillias所屬的西語教堂，有時會用另一處教堂Turning Point Church提供服務。該教堂牧師Ron Folkner表示，Turning Point Church絕不想與該案牽涉關係。他說，「教堂提供各種不同的活動，因此，他們根本不知道誰在講話、誰在吟唱。他從來沒聽說過Samuel Pasillias的名字，也不了解他。這件事與他們教堂無關」。

民眾如對本案有任何線索，請與警探Nic Cantino聯繫，電話951-353-7104，或發郵件至[email protected]，想要匿名提供線索，可發電郵至[email protected]

55歲的長堤市居民Juan Manuel Cebreros，被認為是該案的其中一...
55歲的長堤市居民Juan Manuel Cebreros，被認為是該案的其中一名槍手，也被拘捕。（河濱市警局）

槍擊 長堤 加州

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