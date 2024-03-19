南加邊境查獲百萬毒品 藏於泡沫車座辣椒雜貨中

CBP從這批辣椒和黏漿果貨物中提取總共3594包毒品。（CBP圖片）

美國海關和邊境保護局 (CBP ) 日前在Otay Mesa貨運檢查站先後發現兩起走私甲基安非他命（Methamphetamine）案件，手法多元，或藏於汽車底座泡沫或藏於辣椒貨物中，價值數百萬元。

7日上午8點11分左右，CBP官員遇到一名39歲的男子，他駕駛著一輛2003年生產的貨車，車上裝著一批泡沫底座的貨物。在做進一步檢查時，CBP官員對卡車進行了非侵入式掃描，K-9 執法小組對車輛中存在毒品 發出警報。在進行徹底檢查後，CBP官員發現並提取隱藏在七個空心泡沫底座內的總共218個包裹。 經現場測試，這些包裹被鑑定為重457磅的甲基安非他命，這些毒品的估計市價為73萬800元。

隨後在12日晚上7點30分左右，CBP官員檢查一名27歲男性，他駕駛著一輛商用牽引拖車，車上裝著一批辣椒和黏漿果。這名司機是有效的過境卡持有者，CBP官員將其與牽引拖車和貨物一起接受進一步檢查。在二次檢查區域，CBP K-9警犬對其貨物進行篩檢，提醒CBP官員對拖車進行更多檢查。

經過進一步檢查，CBP農業專家在這批貨物中發現了一個箱子，裡面裝有類似晶體的物質。CBP官員尋求進一步協助，並從這批辣椒和黏漿果中提取總共3594個包裹。包裹內的物品經過檢測 ，被鑑定為重3671.58磅的甲基安非他命。CBP扣押了毒品和商用牽引拖車，而司機則被移交給國土安全調查局進行進一步調查。