全美最古早中餐館在加州這裡 你去過嗎？

芝加哥小的招牌。（Chicago Café臉書)

加州 首府沙加緬度西北近郊的伍德蘭市(Woodland)，有一家名叫Chicago Café(芝加哥 小館)的中國餐廳，戴維斯加大(UC Davis)的法學院教授意外光顧之後，認為它可能是全美國持續營運的最古早中餐館 。

位於411 Main Street的這家餐廳門面並不起眼，裡面的牆上貼掛著許多舊相片、舊報紙。從這些歷史性的文獻中可以看出它在1910年就已營運，而且餐廳的菜單上說這家餐館創始於1903年。

陳蓋博教授(Porf. Gabriel“Jack”Chin，音譯)帶領的研究團隊，專門研究加州早期歧視亞裔的法規，他在參加大會與私人旅行的路途上，另一個興趣是尋訪古老的中餐館。他到過蒙他拿州標特市(Butte)的北京麵館(Pekin Noodle Parlor)，它創始於1909年，一般認為這是美國持續營運的中餐館中最古老的一家，它已是蒙他拿州的一個地標。

芝加哥小館離校園只有20分鐘的車程，陳教授某日經過這裡，被那牆上有洞的外觀吸引，當他看到菜單上說餐館始於1903年，他就想到：若果真如此，這才是美國最古老的中餐館，但他必須找到歷史紀錄才能證明。

餐館現任東主是方保羅(Paul Fong，音譯)和妻子南西，他們的成年兒子方安迪(Andy Fong，音譯)成為與陳教授合作探索歷史淵源的夥伴。安迪指出，他的曾祖父從廣東移民到塢德蘭，當時餐館所在的位置是中國城，曾祖父確實在餐館工作，但不確定是不是他創始的，餐廳名稱的來歷也不詳。接著祖父也在餐館工作，安迪的爸媽是在1970年代接下餐館。

1900年代的企業紀錄沒有列出亞裔的商家，但1930年代的報紙提到這家餐館在1910年之前就已經在做生意。經過大約一年的探究，陳教授現在表示，他相信這家餐廳應該是在1903或1904年創立的。

一般相信Sam Wo是舊金山最古老的中餐館，它應該是在1908年創立的。如果芝加哥小館是更早創立的，那麼灣區最古早的中餐館應該是芝加哥，而且Sam Wo在2012年關門，2015年重開是在另一個新地點，並沒有像芝加哥一樣持續經營不止。