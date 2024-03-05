洛城動物管理局 否認要安樂死800隻狗 呼籲社區領養

洛杉磯動物服務中心（Los Angeles Animal Services Center）駁斥關於800隻狗面臨安樂死風險的謠言，並強調其非殺戮政策，同時呼籲市民提供寄養、收養及志工服務以解決過度擁擠問題。（abc7電視台）

洛杉磯 動物管理局（Los Angeles Animal Services）近日針對「病毒式」群發電子郵件中提出的指責進行駁斥，該郵件稱洛杉磯動物管理局的800隻狗面臨安樂死的風險。洛杉磯動物管理局強調，這種說法不符合事實，並指出洛杉磯市的收容所採取的是不殺戮政策。

該電郵據稱是由一名志工協調員所寫，其內容提到，由於動物收容所過於擁擠，若在未來四周內，無法找到超過 800隻狗的收養家庭，這些狗狗將不得不面臨安樂死的命運。然而，洛市府官員澄清，除非動物情況病危，否則不會對動物進行安樂死。

洛杉磯市議員梁家訓（Kevin de León）表示，除非是處於重病且痛苦的寵物，否則市政府沒有理由對數百隻動物實施安樂死。他指出，收容所的確面臨擁擠問題，鼓勵洛杉磯市民，若願意領養寵物，應該考慮到當地收容所看一看。

洛杉磯動物管理局總經理Staycee Dains也呼籲市內的動物愛好者們通過寄養、收養以及參與志工服務等方式，來幫助這些動物。希望可以解決收容所擁擠問題，同時為這些動物尋找一個溫暖的家。