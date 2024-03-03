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南加東區居民互動見面會 加強華人與民選官員交流

核桃市訊
桑契斯（左三）解答了居民提出的有關稅務、藍白卡、教育經費、社區安全等問題。(受訪人提供)
桑契斯（左三）解答了居民提出的有關稅務、藍白卡、教育經費、社區安全等問題。(受訪人提供)

核桃市、鑽石吧、羅蘭岡、哈岡等地居民的要求，前核桃市市長蘇王秀蘭日前在核桃市舉行了一場居民互動見面會，𨘋請聯邦國會議員桑切斯(Linda Sanchez)、加州前財務長江俊輝與東區居民進行面對面交流。

在見面會上，桑切斯解答了居民提出的有關稅務、藍白卡、教育經費、社區安全、校園安全等問題，並將後續問題轉交給其辦公室工作人員協助處理。 桑切斯於2002年被選為美國眾議院議員，代表加州第38國會選區，是第一位在眾議會的籌款(Ways and Means)委員會任職的拉丁裔國會女議員。除了負責司法、改革、小企業、退伍軍人等委員會的事務，桑切斯也致力於協助美國改善教育系統和應對阿茲海默症等問題。

江俊輝表示，社區需要一個真正為華人做事的民選官員。桑切斯展現出非常值得學習的領導能力，她在國會擔任重要角色，負責多項重要的策略性組織，對加州貢獻非常多，尤其在教育、外交事務、稅法、小企業、國際貿易等方面。而且最重要的是，她是華人社區的朋友。 

蘇王秀蘭也特別強調，華人需要認識地方、州和聯邦官員，發出自己的聲音，為華人社區爭取自己的福利，這樣民選官員才能更有效地為華人服務。核桃副市長Linda Freedman也對桑切斯表達肯定，感謝她幫助該市爭取了200萬元的青年活動中心資金。

來自不同的族裔和社區的代表出席了此次見面會，包括核桃市副市長Linda Freedman、市議員伍立倫、代表菲律賓裔的市議員Ritchie Cajulis、鑽石吧華人協會會長古紹侖、華人總商會會長蔡𠄘華、江蘇經貿文化聯合會會長徐曉峰、江坤、郭蘭、羅蘭岡學區教委Agne Gonzalez、羅蘭岡協調委員會副主席梁輝瑩、聖安東尼社區大學教授及印度婦女會的創始人Jaishri Mehta、巴基斯坦國策顧問Adnan Khan及Tina Khan等共80多人。

演員劉樂（右，曾參演鳥爾善導演的封神三部曲）感謝桑契斯為他外婆的照護問題提供幫助...
演員劉樂（右，曾參演鳥爾善導演的封神三部曲）感謝桑契斯為他外婆的照護問題提供幫助。(受訪人提供)
居民互動見面會日前在核桃市舉行。前排左起：蘇王秀蘭、Agne Gonzalez、...
居民互動見面會日前在核桃市舉行。前排左起：蘇王秀蘭、Agne Gonzalez、桑契斯、伍立倫、江俊輝；後排左起：Ritchie Cajulis、Linda Freedman。(受訪人提供)

華人 核桃 加州

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