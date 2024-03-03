南加19歲站街女下落不明 曾兩次被綁架 留下年幼女兒

Ruthey失蹤時只有19歲，她的女兒當時只有1歲。(Ruthey家人提供)

南加州長堤 市(Long Beach)居民Ruthey Smith 2022年失蹤至今已有兩年，家人仍在努力尋找她的下落。3月2日，Ruthey的家人在教堂舉行新聞發布會，呼籲公眾提供線索。當局認為，Ruthey是人口販賣的受害者，這已經是她第二次失蹤。

Ruthey Smith最後一次出現的時間是在2022年3月2日，地點在Figueroa街和第70號街道交叉口附近。Ruthey失蹤時只有19歲，她的女兒當時只有1歲。這位年輕的母親被描述為有棕色頭髮和棕色眼睛的黑人女性，身高5呎4吋，體重約125磅。她的鼻子和肚臍上均有穿孔，耳朵附近紋有「 Ezra」和「Lamarion」字樣的紋身，胸前有「Ocean」的名字和波浪形紋身。

據NewsNation報導，一段影片顯示，Ruthey最後一次出現，正與一群人站在街頭。Ruthey的家人表示，她在失蹤前一直在從事賣淫工作，以此養活年幼女兒。家人強調，Ruthey不可能自願離開女兒。

家人還表示，Ruthey之前就有過一次被皮條客綁架的經歷，但當時她能夠通過電話告訴家人所在的位置，最終在拉斯維加斯被解救。但這一次，自2022年失蹤後，Ruthey便再也沒與家人聯繫過，她的生死至今未卜。

Ruthey的家人曾在內華達州一家男士俱樂部廣告中，發現一張看起來像Ruthey的照片，警方隨後展開調查，但未能找到她。

Ruthey的家人已向警方提供DNA 樣本，並將其存入NamUS的聯邦數據庫，該數據庫利用遺傳信息幫助驗屍官識別未知屍體。 截至目前，Ruthey的DNA尚未在該庫中被匹配，這也讓她的家人對她可能還活著抱有希望。