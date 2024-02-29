洛杉磯3匪搶勞力士錶 受害男是拳手全身而退

劫匪用槍指著被害人，叫囂「快把手錶脫下來，否則開槍打死你。」（KTLA5）

洛杉磯 縣地區犯罪猖獗，西好萊塢 市（West Hollywood）日前發生一起持槍搶劫案件。光天化日之下，3名持槍劫匪搶劫一名戴著勞力士手錶的男子，並用槍指著對方的頭。被害人奮力反擊，最終成功逃脫，歹徒兩手空空逃離現場。

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

案發現場的監控探頭捕捉到這起暴力搶劫案件，29歲的受害者Rocco DiStefano，是日落大道The Lab Athletic Club健身房的老闆。案件發生在2月27日（周二）下午2時左右，當時受害者正在健身房外的人行道上遛狗。

視頻顯示，槍手開著一輛黑色凱迪拉克（Cadillac）轎車靠邊停車，三名蒙面男子迅速跳下車，直接沖向DiStefano，其中一人拿著槍，目標對準被害人手上戴的勞力士手錶。DiStefano試圖逃離，但他很快就被3名劫匪逼到牆角，對方不停地朝他叫囂：「快把手錶脫下來，否則我就開槍打死你。」

DiStefano拒絕脫下手錶，當襲擊者將他擊倒並開始圍攻時，他仍緊緊地握著手錶。被害人回憶說，自己從來沒有被人用槍指著額頭，劫匪壓在他身上拳打腳踢，並用手槍擊 打，他當時就感覺自己腎上腺素激增。DiStefano是一名業餘拳擊手，他開始奮力反擊這3名搶奪財物的擊襲者，並最終跑到附近一家店內。劫匪兩手空空回到車上，然後加速逃離現場。

這場暴力攻擊導致DiStefano頭部割傷和瘀傷，他說自己當時逃脫時幾乎沒有感覺到這些傷口；被害人表示，不想因為發生這件事情停止正常生活，但會重新考慮該在什麼場合佩戴珠寶名錶。