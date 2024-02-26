用經濟史解讀「紅樓夢」 徐永泰分析賈府興衰
美西華人學會和北美南加州華人寫作協會日前在僑教中心舉辦「紅樓夢」特別講座，牛津大學經濟史博士徐永泰以「紅樓夢的經濟史觀」為題，解剖「紅樓夢」的經濟背景，引導聽眾從社會經濟角度解讀這部名著。近百位聽眾前往旁聽，現場互動熱絡。
徐永泰計算「紅樓夢」中出現的人物，共有750人之眾。他分析這個龐大團體錯綜複雜的人際關係及經濟地位，加以基尼係數的概念，揭示賈府內主僕在經濟上的極端不平等。一位夫人的月錢是一個丫鬟的40倍，然而賈府丫鬟所得，遠高於府外平民百姓家的姑娘。這些細節，解開賈府下人為什麼寧願忍辱負重，也不願離開賈府的原因。台灣的基尼係數是0.34，美國是0.39，可是賈府內是𣎴可思議的0.65（超過0.6被認為是貧富差距極高）。
徐永泰以「紅樓夢」的原文章節，向聽眾介紹清朝的幣制賦稅、田產制度，以及朝庭俸祿犒賞情況。他進一步設算賈府23年的收入開支表，說明賈府衰敗的必然。賈府沒有責任制度（沒有專業CEO，只有權威家長)、無預算無稽核制度（王熙鳳只是圓滑，無正當開源計劃）、單一收入來源（僅俸祿地租，缺少生產能力）、員工報酬差距大、缺乏向心力、大多人都貪（拉幫結派）、大觀園屬非理性投資（不可當做資產出售，也無處抵押）、雨水過多地租劇減、流動現金缺口（寅吃卯糧）等。當政者奢侈貪腐荒淫無度，必導致家亡國敗。
徐永泰指出，清朝時期通貨膨脹率極高，部分原因在貨幣沒有信用政府和理性的政治支撐，這一點古今中外皆然。19世紀亞當史密斯（Adam Smith）的「國富論」，提出重商主義和自由貿易，西方國家開始建立中央銀行和聯准會；而同期的乾隆時代，依舊是重農輕商。現代中國漸漸作出更智慧選擇，走向更健全的金融制度。
美西華人學會理事長林錫智、會長劉榮文及北美南加州華人寫作協會會長嚴筱意表示，兩會將繼續合作，發揮專業學術團體優勢，舉辦更多更好研討會。北美紅樓夢研究學會會長戴維及會員們也參加講座。
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