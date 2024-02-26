用經濟史解讀「紅樓夢」 徐永泰分析賈府興衰

美西華人學會和北美南加州華人寫作協會元邀請牛津大學經濟史博士徐永泰主講「紅樓夢的經濟史觀」，近百位聽眾前往旁聽，現場互動熱絡。（劉榮文提供）

美西華人 學會和北美南加州 華人寫作協會日前在僑教中心舉辦「紅樓夢」特別講座，牛津大學經濟史博士徐永泰以「紅樓夢的經濟史觀」為題，解剖「紅樓夢」的經濟背景，引導聽眾從社會經濟角度解讀這部名著。近百位聽眾前往旁聽，現場互動熱絡。

徐永泰計算「紅樓夢」中出現的人物，共有750人之眾。他分析這個龐大團體錯綜複雜的人際關係及經濟地位，加以基尼係數的概念，揭示賈府內主僕在經濟上的極端不平等。一位夫人的月錢是一個丫鬟的40倍，然而賈府丫鬟所得，遠高於府外平民百姓家的姑娘。這些細節，解開賈府下人為什麼寧願忍辱負重，也不願離開賈府的原因。台灣的基尼係數是0.34，美國是0.39，可是賈府內是𣎴可思議的0.65（超過0.6被認為是貧富差距極高）。

徐永泰以「紅樓夢」的原文章節，向聽眾介紹清朝的幣制賦稅、田產制度，以及朝庭俸祿犒賞情況。他進一步設算賈府23年的收入開支表，說明賈府衰敗的必然。賈府沒有責任制度（沒有專業CEO，只有權威家長)、無預算無稽核制度（王熙鳳只是圓滑，無正當開源計劃）、單一收入來源（僅俸祿地租，缺少生產能力）、員工報酬差距大、缺乏向心力、大多人都貪（拉幫結派）、大觀園屬非理性投資（不可當做資產出售，也無處抵押）、雨水過多地租劇減、流動現金缺口（寅吃卯糧）等。當政者奢侈貪腐荒淫無度，必導致家亡國敗。

徐永泰指出，清朝時期通貨膨脹率極高，部分原因在貨幣沒有信用政府和理性的政治支撐，這一點古今中外皆然。19世紀亞當史密斯（Adam Smith）的「國富論」，提出重商主義和自由貿易，西方國家開始建立中央銀行和聯准會；而同期的乾隆時代，依舊是重農輕商。現代中國漸漸作出更智慧選擇，走向更健全的金融制度。