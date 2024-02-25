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華興保險2024勞工法、稅法講座 解析最新變化

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
華興保險總裁張國興（左二）與來自IRS、聯邦勞工部及洛縣DCBA代表合影。（記者啟鉻／攝影）
華興保險總裁張國興（左二）與來自IRS、聯邦勞工部及洛縣DCBA代表合影。（記者啟鉻／攝影）

2024年開始多項最新勞工法稅法實施，華興保險舉辦系列宣導講座。2月15日聖蓋博谷專場在東區鑽石吧舉辦。吸引百餘位業者參與。其它講座陸續有2月22日安大略（Ontario）專場、2月29日歐溫岱（Irwindale）專場。

誠德律師事務所合夥人賴威寧律師深度解析勞工法議題，包括帶薪病假從三天變五天，最低工資調整、勞工法海報張貼等。自2024年元旦開始，加州僱員將有權使用每年五天或40小時帶薪病假，雇主可選擇以累計政策（Accrual Policy)或預付政策（Up Front Policy）提供員工帶薪病假。所謂累計政策即提供員工每工作30小時，至少可累積一小時帶薪病假，雇主也可自行定義累計方式，但需要符合一定標準。預付政策則是每年提供全額帶薪病假，計年方式也可以員工入職日，或者以12個月的周期計。

賴威寧律師提醒，2024年加州最低工資調至每小時16元，假如當地政府有最低工資標準，雇主需以更高標準支付員工工資。同時自四月起，大型連鎖快餐集團員工的最低工資將調至每小時20元；六月起，醫護機構員工最低工資也將逐步提高至每小時25元。

2024年新稅法更新部分，由北美華人會計師協會會長張青主講。聯邦政府啟動「企業透明法案」，規定在美國境內註冊的C Corp、S Corp、LLC、Partnership和商業信託等小企業必須向財政部「金融犯罪執法中心」（FinCEN）登記，提交公司所有人與股東資料。企業雇主須通過FinCEN網站提交。目的掌握更多小企業信息，打擊洗錢犯罪、金融欺詐行為。

講座邀請聯邦中小企業管理局（SBA)、聯邦勞工部工資與工時部門、聯邦稅局（IRS)、洛杉磯縣消費者和商業事務部（DCBA）、公平就業機會委員會（EEOC)等多個與企業相關政府機構代表，為企業雇主提供多方面勞工法資訊和稅務規劃資訊。

洛縣保險管理委員會委員、華興保險總裁張國興提醒雇主，法律每年都有變化，雇主需要持續更新相關勞工法、稅法知識，跟上新法調整步伐，避免發生傷財耗時的勞工訴訟與獲得節稅最新資訊。歡迎企業雇主參與講座，可致電626-333-1111致電華興保險或至華興保險官網報名。

勞工部 保險 加州

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