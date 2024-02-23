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氣排球賀歲精英賽 12隊洛杉磯角逐

記者張宏/洛杉磯即時報導
2024年「ORII杯美國氣排球龍騰賀歲精英賽」日前在Citrus College 開賽，現場匯集12隻隊伍。（記者張宏／攝影）
2024年「ORII杯美國氣排球龍騰賀歲精英賽」日前在Citrus College 開賽，現場匯集12隻隊伍。（記者張宏／攝影）

2024年「ORII杯美國氣排球龍騰賀歲精英賽」日前在Citrus College 開賽。現場吸引高校聯盟、美國華人體育家協會、東谷排球之家、青島商會、聖地牙哥等共12支隊伍，近120人參與賽事。

大會主席、美國氣排球協會創會會長李樺表示，去年年底他和排球國手張小平和李月明在美國成立氣排球協會，這次是氣排球在美國的首秀。氣排球在30年前起源於中國包頭，但跟排球規則上有一定區別，氣排球是5對5，普通排球是6對6，球網也比普通排球矮很多，場地相當於羽毛球場大小。氣排球入手很簡單，更適合大眾。

他說，藉由把氣排球引入美國，希望在中美之間增加更多的文化體育交流。未來希望中美舉辦更多比賽，尤其是今年年底能舉辦一次國際邀請賽。

中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺表示，氣排球在中國是長者對排球運動的改良，老少咸宜，可作為競技，又可休閒。他很高興看到這項運動在美國開展，希望這項運動在美國推廣普及，能象乒乓球一樣成為推動中美人民友誼的橋樑，為中美關係穩定向好作出貢獻。

洛杉磯體育委員會總裁（CEO）Matt Cacciato表示，氣排球在中國成為流行運動，在美國也一樣可以推廣。希望未來能在奧運會賽場上也很看到氣排球的身影，體育運動的演變，真正體現人類的競爭精神。

比賽結果是Division A ： 排球之家隊，高校聯盟交大隊，高校聯盟神氣隊，分獲冠、亞、季軍。Dibision B: 聖地牙哥氣功隊、青島商會，洛杉磯台山體協，分獲冠、亞、季軍。Division C：東谷草地隊，ACAA，高校聯盟化美隊，分獲冠、亞、季軍。

美國華人體育家協會理事長高勝、洛杉磯2028年奧運會籌備委員會市場部主管 Olivia Cheng、前中國女排選手李月明、馬朝暉、中國男排元老沈賦珉、男排國手張小平、前美國女排國手Alexis Crimes，美國排球名人堂，前長灘大學女排傳奇主教練Brian Gimmillaro 等人參加活動。

大會主席、美國氣排球協會創會會長李樺（中）和中領館文化參贊王太鈺（左五）為活動骨...
大會主席、美國氣排球協會創會會長李樺（中）和中領館文化參贊王太鈺（左五）為活動骨幹頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）
2024年「ORII杯美國氣排球龍騰賀歲精英賽」日前在Citrus Colleg...
2024年「ORII杯美國氣排球龍騰賀歲精英賽」日前在Citrus College 開賽。（記者張宏／攝影）

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