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邊境設鐵網攔截中國走線客 南加華人起爭議

記者丁曙／即時報導
加州國會議員候選人門羅展示了從墨西哥進入美國是多麼容易，她要親手修補墨西哥-加州邊境牆的缺口。（Monroe Facebook）
加州國會議員候選人門羅展示了從墨西哥進入美國是多麼容易，她要親手修補墨西哥-加州邊境牆的缺口。（Monroe Facebook）

加州第 49國會選區候選人、共和黨籍的凱特·門羅（Kate Monroe），決定親自用鐵絲網修補墨西哥和加州的部分邊境缺口，包括攔截中國走線客，解決移民危機。

海軍陸戰隊退伍軍人兼女作家門羅，在南部邊境的一個缺口處拉起了400 英尺長的鐵絲網，近幾個月來，該缺口因大規模移民過境而臭名昭著，導致鄉村地區到處都是垃圾和碎片。

該邊境口岸位於加州聖地牙哥以東約 80 英里處，靠近加州賈庫巴溫泉，因此被當地人稱為「聖猶大斷口」（San Judas Break），因為它靠近附近的同名墨西哥城鎮。缺口本身只有幾英尺寬，但該地點一直是中國公民的熱門過境點，自本周一以來已有至少 450 人通過該缺口。

候選人門羅告訴媒體，她厭倦了政客們談論邊境問題卻不採取任何行動。她在一份聲明中指出，「令我震驚的是，我們無法保護那部分牆，就好像它是一個巨大的開口一樣。」

「感謝上帝，亞馬遜出售刀片刺網，」她補充道。「我希望美國人意識到，你不必等待別人來做你能做的事情。」

據報導，2023 財年在邊境遇到了超過 3萬7000 名中國走線人，自 2024 財年開始的 10 月以來，入境的中國移民增加了 2萬人，數量驚人。

對於設置刀片鐵絲網攔截中國偷渡客，南加州華人社區亦有兩種觀點。阿罕布拉的朱女士表示，偷渡客給邊境州特別是邊境小鎮帶來了巨大負擔，治安、衛生、食宿、交通，無不受到影響，嚴重影響了當地居民的生活品質和社會秩序，政府不能視而不見。因此，德州政府在邊境河岸上設置了路障，阻擋走線人。後來，政府又租用大巴士將走線人運送到民主黨主政的州市，特別是那些通過決議成為「庇護州」和「庇護市」的地區。事實上，當一車又一車偷渡客被送達後，民主黨政府也不堪負荷，例如紐約市，不得不改變政策。

但是，聖蓋博市的李先生則表示，在邊境設置障礙物阻擋走線人，可能會釀成人道災難。試想，成百上千的偷渡客被擋在邊境，進退不得，沒吃沒喝沒醫藥，也沒有衛生設備，時間一長，饑寒交迫，疾病流行，餓死、凍死、病死、絕望自殺，都有可能發生，後果不堪設想。政府這麼做必然受到輿論抨擊和社會壓力，美國在國際社會的形象也會大大受損。

偷渡客 加州 走線

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