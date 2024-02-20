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盜賊登堂入室偷支票 華人商家開車追半條街

記者張宏/洛杉磯即時報導
一名身穿黑色大衣，戴著口罩的男子白天行竊偷支票。（鹿強提供）
一名身穿黑色大衣，戴著口罩的男子白天行竊偷支票。（鹿強提供）

一名身穿黑色大衣、戴著口罩的男子，16日下午4時左右，大剌剌進入位於蒙特利公園市Atlantic大道500號街區的華人商鋪，偷走櫃檯上的支票信件。華人店家對此很氣憤，開車追他半條街。

（影音來源：記者張宏）

華人商家鹿強，近年使用郵局街邊郵筒，屢有含支票的郵件被盜。有時甚至是幾千、上萬元的支票失竊，讓他不得不一次又一次向銀行申報，非常麻煩。他後來採用直接送或放在專門郵筒的方式，結果近日盜賊乾脆直接上門偷支票，讓他非常憤怒和無奈。

根據鹿強提供的監控，16日下午4時34分左右，他的公司正常開門營業，一名身穿黑色大衣、戴著藍色口罩的男子在公司門口鬼鬼祟祟。當時公司前面有四、五個員工在辦公，看有人進來還想詢問他要做什麼，結果沒等問出口，盜賊就拿著信跑了。鹿強聞訊後，衝出門外開車去追盜賊。

鹿強表示，他當時發現有人在門口晃來晃去，好像抓了什麼東西就跑。他隨即衝出門外，開車去追這個盜賊。追了大概500米，結果在LA Fitness的停車場追到這個男子。他當下打電話報警，之後看到這個男子走進該停車場的一家華人餐廳。因為警察在電話裡提醒他，不要進餐廳追這個盜賊，所以他就在門口等，結果等警察趕到現場進餐廳找盜賊時，對方已不見踪影。在追逐時，對方一度摘下口罩，是一名30歲左右的西裔男子。

盤點損失，鹿強發現有六張支票被偷，總價值在1000、2000元左右。鹿強說，因為此前支票屢次被盜，所以大金額的支票，他都不敢郵寄，此次失竊的支票金額不多。他已聯繫銀行止付，雖然沒什麼損失，但實在令人氣憤和困擾。盜賊如今已猖獗到大白天登堂入室，他的公司是保險公司，沒有什麼特別值得偷的東西，本來也不屬於盜賊目標；但如今連支票信件都不能幸免於難，實在感慨治安每況愈下。

鹿強說，盜賊也是智商不高，以為把支票拿走，讓事主以為是郵局工作人員拿走，不采取進一步行動就可兌現。其實只要及時止付，對方也是白忙活。不過現在用支票付各種賬單成為他的困擾，因為放郵局郵筒會被偷，放自家公司裡也被盜，讓鹿強感到很無語。

位於蒙特利公園市Atlantic大道500號街區的一家商家16日下午四時左右，一...
位於蒙特利公園市Atlantic大道500號街區的一家商家16日下午四時左右，一名身穿黑色大衣，戴著口罩的男子大剌剌進入店鋪，偷走櫃檯上的支票信件。（鹿強提供）
一名身穿黑色大衣，戴著口罩的男子大剌剌進入店鋪，偷走櫃檯上的支票信件。（鹿強提供...
一名身穿黑色大衣，戴著口罩的男子大剌剌進入店鋪，偷走櫃檯上的支票信件。（鹿強提供）

支票 華人 口罩

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