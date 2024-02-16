洛市威明頓區氣罐車爆炸 9名消防員輕重傷

一輛裝有壓縮氣罐的卡車爆炸造成9名消防員受傷，事故引發強烈震動，超過150名消防員和危險物質小組成員進行緊急處置。（abc7電視台）

洛杉磯 市威明頓（Wilmington）地區2月15日（週四）早晨發生一起嚴重爆炸事故，一輛載有加壓氣瓶的半掛卡車發生爆炸，造成9名消防員受傷，其中兩人傷勢嚴重。該事故發生在阿拉米達街（Alameda Street）與亨利福特路（Henry Ford Avenue）的交叉口約早上7時左右發生。當時，共有12名消防員趕往處理起火的加壓氣瓶卡車，而抵達現場六分鐘後爆炸便發生。

消防隊站長斯科特（Erik Scott）在醫院外新聞發布會中表示，一名未受傷的女司機正在協助調查工作。她在發現水箱異常後立即離開車輛，並撥打911。根據空拍畫面，這輛卡車由兩個100加侖的壓縮天然氣罐供能，事故發生時僅有一個汽罐發生爆炸。另一個汽罐後來被安全地放氣。斯科特表示，每個汽罐的壓力都超過3000磅，爆炸現場周圍建立500英尺的安全周界。

附近居民的門鈴攝像頭也同樣捕捉到這一劇烈的爆炸場景，火球直達電線引起變壓器爆炸。當地居民表示，他們被爆炸聲吵醒，形容這次爆炸引起的震動就像地震 ，但又似乎像是炸彈爆炸。

目前受傷的消防員中，有幾人被迅速送往洛杉磯加州大學 的港口醫療中心（UCLA Harbor Medical Center），該救援行動由第38消防站執行，該站同時也是洛杉磯消防局南局的一部分。消防局長克勞利（Kristin Crowley）透露，她已經探望了住院的消防隊員及其家屬，其中兩名嚴重受傷的消防員都已婚且育有孩子。院方人員仍在為重傷受害者提供緊急救治，包括插管，並計畫將他們轉移到洛杉磯縣燒傷中心（Los Angeles County Burn Center）進一步治療。其中一名危重患者意識清醒且能夠交談，仍需要住院觀察。

這起事故凸顯消防工作的危險性，從CNG和氫能源到電動、汽油和柴油車輛，各類車輛事故都可能導致極其危險的現場情況。此次爆炸不僅對消防隊員造成嚴重傷害，也對周圍社區產生影響。

附近居民稱，一聲巨響伴隨劇烈震動，令人聯想到地震或爆炸。事發後，已超過150名消防人員與危險品處理小組趕往現場，進行空氣質量檢測，確保周邊環境的安全。