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洛縣檢察長候選人哈塔米 華人社區造勢大獲支持

記者王若然／聖蓋博市即時報導
2024年洛杉磯縣地檢署檢察長候選人之一喬納森‧哈塔米（Jonathan Hatami）13日來到華人社區拉票。（記者王若然／攝影）
2024年洛杉磯縣地檢署檢察長候選人之一喬納森‧哈塔米（Jonathan Hatami）13日來到華人社區拉票。（記者王若然／攝影）

2024年洛杉磯縣地檢署檢察長候選人之一喬納森‧哈塔米（Jonathan Hatami）13日在聖蓋博市（San Gabriel）舉行了新聞發布會，希望華人社區能夠投他一票。李興華翡翠金城CEO李兆佳、中興保全執行長David Chao，聖蓋博市、羅斯密市、亞凱迪亞市民選官員均參加了當天的拉票會。

當天到會並為哈塔米背書的民選官員包括聖蓋博市華裔市議員陳履正（Eric Chan）、羅斯密（Rosemead）市議員Sandra Armenta、亞凱迪亞（Arcadia）市長April Verlato，亞凱迪亞市議員王愛琳（Eileen Wang）。

哈塔米介紹，如果當選，一定致力於提升社會治安，將犯罪分子繩之於法。他一直十分關注聖谷地區的治安情況，多次到訪社區視察情況。

李兆佳當天特別提供場地，讓發布會在李興華金城聖蓋博店舉辦。他說，哈塔米是他多年好友，希望華人社區都能投票給他，恢復更好的社會治安。李兆佳介紹，與現任檢察長賈斯康（George Gascon）不同，哈塔米一定會起訴犯罪，保證華人社區的安全。他還表示哈塔米是目前最有希望贏得選舉的人，希望華人都能投給他，不要分散選票。

另一位企業主David Chao是保全公司執行長，他說，住在洛杉磯45年，這是他第一次公開參加政治活動。因為過去三年間，他看到社會治安實在太糟糕，如今一定要站出來支持哈塔米。他說，哈塔米2020年在賈斯康剛上任時就公開譴責其寬容政策，一直以來都與賈斯康對抗，因此他支持哈塔米。

聖蓋博市議員陳履正則表示，雖然聖蓋博整體治安還不錯，但他站出來為了社區安全支持哈塔米。他自己就是犯罪的受害者，而哈塔米有豐富的檢察官經驗，因此「很信任他。」

王愛琳則表示，她支持哈塔米是因為幾年前華人團體罷免賈斯康時，哈塔米是唯一到訪的檢察官。她認為哈塔米關心華人社區，因此支持他。

哈塔米在洛杉磯縣生活40年，擔任洛縣兒童虐待案檢察官18年。他的妻子是洛杉磯縣家暴案偵探，兩人育有兩個孩子。哈塔米2017年作為Gabriel Fernandez案的首席檢察官而聲名鵲起，該案成功將一對虐待和謀殺自己八歲兒子的父母定罪。網飛（Netflix）將該案拍攝成紀錄片，哈塔米作為嘉賓出演了該片，被不少民眾所熟知。

目前宣布競選洛縣檢察長的候選人有12位，包括賈斯康本人。在3月5日的初選中，若沒有候選人得到超過50%的選票，前兩名最高票將在11月5日對決。根據南加州大學1月的一項民意調研，在該項選舉中，賈斯康獲得的支持最多。因此想要阻止他再次當選，3月初選中勝出的候選人尤為重要。

不少企業主、民選官員表示支持哈塔米。（記者王若然／攝影）
不少企業主、民選官員表示支持哈塔米。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 華人 洛杉磯

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