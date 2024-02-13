洛市塗鴉爛尾樓變跳傘塔 25層縱身一躍無防護

泛海廣場頂樓驚現跳傘者。（KTLA）

由中國地產商泛海控股開發的泛海廣場（Oceanwide Plaza）近日遭到嚴重破壞，超過25層樓的玻璃外牆被塗鴉覆蓋。雖然官員們對此行為做出了譴責，但這絲毫未阻礙「破壞者」們的行動，幾日前一名男子在毫無安全措施的情況下進行定點跳傘，從頂樓縱身一躍，這也讓附近的居民和執法人員頭痛不已。

視頻來源：Instagram 記者朱敏梓/後製

在社交媒體上瘋傳的最新影片顯示了有人從大樓頂部進行定點跳傘的場景，破壞者在沒有安全設備的情況下，沿著建築物的外邊緣在數百呎高的空中緩慢移動，然後從頂樓跳下。

不止定點跳傘，住在鄰近大樓的居民說，他們看到有人闖入泛海廣場大樓，在其中一層舉辦舞會。 一位居民說，有人甚至看到其他人在大樓內做飯和打靶，他們擔心「社區成員的安全受到威脅只是時間問題」。住在附近一名男子表示：「我明白這很有趣，但我們不想讓任何人受傷……有人冒著生命危險爬到壁架上，大家都擔心安全。」

洛杉磯 警察局已部署多支隊伍在該物業的各個角落巡邏，並打擊這些破壞者的違法行為。洛杉磯市警察局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore）在X（前身為 Twitter）上表示：「我們的人員留在現場，市政府調動資源清除塗鴉並加固該地點。」

洛杉磯警察局表示，第一輪逮捕行動於2月1日進行，當時兩名嫌疑人被拘留，六天後又有四人被捕，本週二早上又有三人被捕。洛警察局證實，在一次逮捕行動中繳獲了噴漆罐和一把非法槍支。

對此洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示，市領導別無選擇，只能動用洛杉磯警察局本已捉襟見肘的資源，派出警員包圍該地點，因為建築開發商沒有提出阻止人們進入該房產的安全措施。她警告說，如果該物業不採取任何保護措施，可能會發生悲劇。

據洛杉磯市議員梁家訓（Kevin de León）稱，自周一以來，共有23 人因侵入該房產而被捕，其中大多數人年齡在20多歲至40 多歲之間，並不居住在該地區。梁家訓，他已與該建築的中國開發商取得了聯繫，後者在電話中顯得「非常抱歉且彬彬有禮」。他補充，「業主遠在北京，如果有需要的話，我會去中國和他們打交道，但我的理解是，該公司已經破產 了。」