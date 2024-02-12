核桃市幼稚園The Cross School 除夕歌舞迎新年

核桃市議員伍立倫（中）和孩子及家長們一起喜迎新年。（校方提供）

核桃 市優秀幼稚園The Cross School9日除夕下午舉辦盛大歌舞活動，300多位孩子、家長和教師歡聚一堂，載歌載舞，喜迎龍年。

核桃市議員伍立倫等應邀與孩子們一起過年。孩子們為除夕的登臺表演準備多時，每位小朋友都非常賣力，喜感十足。落落大方的大班孩子以活力四射的舞蹈為活動揭開序幕，然後是各年級的孩子輪番上場，分別演唱多首中文歌曲，精彩紛呈。兩歲班孩子演唱《好運來》、《過新年》、《一閃一閃亮晶晶》；三歲班演唱《恭喜恭喜》、《歡天喜地迎新春》；四歲班孩子演唱《恭喜發財》、《小跳蛙》、《新年快樂》；五歲的孩子表演《小蘋果》、《我喜歡我的家》等。孩子們製作的迎新年手工作品也在現場展出，為整個會場增加濃濃的新年喜氣。

幼稚園總管Sally楊表示，幼稚園創辦20多年，每年都舉辦活動慶祝中國新年，用過節和寓教於樂的方式讓孩子們認識中國新年和相關的中國傳統文化。亞裔 和華裔孩子高佔八成左右的The Cross School，多次被評為核桃市優秀幼稚園，並曾獲大洛杉磯地區幼稚園評比前十名，最高峰時孩子180多人。

Sally楊介紹，The Cross School的孩子從兩歲到五歲，因為孩子大多來自移民家庭 ，所以學校特別為孩子設立的雙語課程，每天都有半小時的中文課程，半小時的西班牙課程，此外還有繪畫、球類以及不同族裔的舞蹈課程。