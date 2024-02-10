心理學教授變建築師 餘葛瑞三年修復古建築 驚艷世人

餘葛瑞遍尋全美和世界各地骨董市場搜集大量維多利亞時代的家具和擺飾，讓修復後的穆爾斯故居内部蓬蓽生輝。（記者楊青/攝影）

知名華裔古建築修繕設計師餘葛瑞（Greg Yu）指導執行的洛杉磯金礦大享穆爾斯故居（Frederick Mitchell Mooers' House）修復工程，經過六位巧匠長達三年的精心打造，在塵封一個多世紀後，維多利亞古建築異彩重現，驚艷世人。

Mooers House號稱洛杉磯地區僅存的兩棟國家級維多利亞保護建築物之一，1967年，洛杉磯文化遺產委員會將其定為歷史文化紀念碑（HCM #45），1976年起列入國家歷史名勝名錄，其歷史標記為「繁榮時期的獨特建築原型」。如今在一位華人之手的修整下重現，格外引起話題。

餘葛瑞回憶說：「在我拿到這棟房子時，它已黯然失色，全無昔日光彩。」他強調，當時房子外牆油漆已面目全非，不少木頭框架老舊破損，室内壁紙幾乎是一碰就掉粉，壁爐瓷磚剝落。不過餘葛瑞很清楚，修復一個舊房子，往往比建造一個新房子還要難，為了修復這棟房子，他和他的工作團隊用了足足三年時間。

餘葛瑞帶領團隊花費三年修復後的穆爾斯故居，友人們慕名而來。（馀葛瑞提供）

●手工雕刻 空運英國牆紙

餘葛瑞說，維多利亞時代建築的特點是大量的手工雕刻。當時建造房子不用機械，也沒有車床磨床，全部都是工匠用手工慢慢做，包括房子門廊、樓梯、窗花，全用牙買加進口的桃心木手工做成，精細無比，但面臨一個多世紀風吹雨打的外牆，則早已破損不堪。

不過，在餘葛瑞率領團隊花費36個月下，內部裝修已美輪美奐，豪華精緻的維多利亞風格表現得淋漓盡致，讓人嘆為觀止。

他表示，維多利亞建築和裝飾的特點，是所有內裝都有變化，每個空間都有所不同，最大特點就是牆紙的巧妙運用。維多利亞的花紋全部都是玫瑰花圖案，有的寫實，有的變形，但是全部都離不開玫瑰花的特點，色彩搭配很有門道，正規的維多利亞牆紙是一個嚴格的組合，包括牆根、腰帶、頂帶等，整個牆面由七個部分的組成，才構成了維多利亞豪華型裝修。

穆爾斯故居當年的原始裝飾遠沒有修繕後這麼豪華，主要是因為當時的印刷技術沒有現在這麼先進，1893年的時候大多數都是手工印刷，牆紙色彩和圖案上都有局限性，這次裝修使用的牆紙則從英國直接運過來，英國現代牆紙爐火純青的印刷技術，效果比當年皇家手繪要漂亮很多。

整個房子的牆紙從樓上貼到樓下，四個工人貼了大概六個月。餘葛瑞表示，除所有的線條和花紋都要對齊，還要注意不能露白，露白的牆面需要用同色系牆紙補底，減少反差，再補牆紙，才算完美。

●跑遍歐美 蒐羅家具擺件

牆紙還只是維多利亞室内的底色，燈飾、家具、鋼琴、擺件等缺一不可，為搜集這些，餘葛瑞和他的團隊跑遍全美和歐洲各地的擺賣行，網上拍賣也不放過。

很難想像，在成為洛杉磯地區知名的維多利亞古建築修繕設計師之前，餘葛瑞所學專業是心理學。

餘葛瑞80代初畢業於中國985大學（即中國打造世界一流學府計劃的大學），後任教復旦大學心理學。1986年來洛杉磯加大 （UCLA）攻讀心理學博士學位，後改讀同校建築學研究生院，畢業後受聘DMJM公司高管，作為主創人員參與歐洲迪士尼 樂園的設計。

從心理學到建築學跨度不是一般的小。餘葛瑞說，洛杉磯加大建築系不招大學生，只招研究生，但他們設有一個非常特別的研究生項目，專門為沒有建築學背景但有藝術設計潛力的人量身定做。他向招生官遞交他繪製的幾幅炭筆寫生作品，並特別找到一位同樣是心理學背景的建築系教授George Rand幫忙表達轉行的願望和理由，教授對他的經歷和願望非常認可，立即陪同他到建築學院院長辦公室。經面試後，兩人當場拍板，餘葛瑞順利轉到建築系研究生院。

後成為他博士課程導師的Rand教授說，「作為第一代移民，來操作主持一個美國國家級的維多利亞保護建築的修繕工程，不僅需要對這一特定時期英美建築史十分瞭解，還要對西方美學有深入研究，特別是對維多利亞建築符號和元素恰到好處的運用，這並非用功就能完成，還需要藝術天賦和品味」。

作為洛杉磯古建築修繕研究中心（LA Architecture Restoration Research Center）創辦人，餘葛瑞從90年代至今，設計修繕加州 數十幢古建築，包括洛杉磯古建築群和Hancock Park的936 S Highland的西班牙古建築；洛杉磯城中區746 S LA St的加州歷史文化遺產建築大廈和藝術畫廊；洛杉磯城中心百老匯大街的Petite劇院歷史古建築大廈和拉丁風情的mezcalero酒吧；長堤市中心135 E Broadway地中海/西班牙式古建築；洛杉磯市中心Grand Ave藝術畫廊等。工作之餘，他受邀多所大學舉辦專題系列講座，介紹古建築修繕與設計。

●在美國，凡事均有可能

餘葛瑞說，一路走來，他的感悟是，在美國，凡事均有可能，尤為重要的是要努力創造條件和等待機會，成功總是賦予有準備的人。

其實，維多利亞時代的東西難以尋找和收藏。一是因為時代久遠，市場上愈來愈少，二是品相好的更是難，要找品相好的對燈、對瓶、對椅，更是難上加難。因此，能修復完成這棟歷史建築，套句餘葛瑞的話：凡事均有可能。