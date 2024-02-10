慶祝龍年春節 華人網紅設計師把美食穿上身

那家小館大廚田勇（中）和時尚潮牌ME N U兩個主理人耿藝泰（右）及廖卓龍合影。（主辦方提供）

慶祝龍年春節，華人 網紅設計師把美食穿上身。南加 本地華人設計師和知名中餐廳聯名推出春節特別款服裝和美食套餐，將中餐和時尚結合，賦予中餐新意思，吸引不少主流人士參與。

（影音來源：記者張宏）

來自中國河南的華人設計師耿藝泰不僅有以自己名字命名的潮牌，他還和華人舞者廖卓龍（Sean Lew）創立和美食相關的新品牌ME N U。ME N U取自菜單的英文MENU ，他們希望把時裝和美食文化結合起來，利用服裝作為載體留住食物的美妙記憶。ME N U目前已和多家餐廳合作推出過聯名服飾，包括和法國餐飲Mise en Place推出聯名棒球夾克，和米其林韓裔 主廚Akira Back推出皮夾克，還以食物水果為靈感設計出外套、襯衫等服飾。

龍年春節，他們選擇和那家小館合作，耿藝泰表示，他和搭檔都來自中國，喜歡中華美食，希望借助服裝把美食記憶保存。龍年和那家小館合作很有意思，他們從紅包獲得靈感，將其做成衣服的包裝袋。而衣服不僅選用華人春節的紅色鑲邊，還印有各式中華美食，尤其是寓意吉祥的食物包括餃子、螃蟹、橘子、中式點心、八寶飯和配有四季如春的茶壺等。希望借助這些耳熟能詳的中餐元素，讓更多主流人士對中華美食產生興趣。

廖卓龍來自中國廣東，是南加有名的舞者，他曾為王嘉爾排舞。目前廖卓龍在Instagram有近160萬粉絲，他說，在華人記憶裡，春節意味著吃各種美味，這次和田勇廚師合作，不僅推出聯名夾克，還設計限時一天的春節套餐，讓不同族群的人用新的視角感受中華文化。

當天來自各個族裔近百名食客品嚐價值48元的春節潮人套餐，套餐包括那家小館招牌的酥皮蝦、蜜椒蘑菇牛柳和鮮辣豉香燒豆腐三道主菜，還有小黃瓜前菜和金桔醬宮廷米酒奶酪。一名中美混血食客表示，她被時尚吸引，美食將其留住。作為來這裡吃飯的初體驗，她覺得每一道美食都很好吃，為此她還和朋友還喝掉一整瓶清酒。

那家小館廚師田勇表示，希望通過和潮牌的合作，讓中餐吸引更多新鮮血液和不同族裔的年輕人。同時中餐業者和廚師也要有回饋社區觀念，為此他和天普市鮮芋仙店推出限時甜品黑芝麻豆花芋圓，從10日到24日期間出售，部分銷售所得將捐贈給本地食物銀行。