洛杉磯將舉辦八場世足賽

洛杉磯SoFi球場將舉辦八場2026年世足賽球賽。（FIFA世界盃洛杉磯推特）

國際足聯（FIFA）4日公布2026年世足賽日程，其中洛杉磯 縣的英格伍（Inglewood）SoFi球場（SoFi Stadium）將承辦八場球賽，包括美國隊的首場比賽。

美國足球 隊將在2026年6月12日在SoFi球場進行第一場比賽，之後在6月19日西雅圖Lumen Field球場進行第二場比賽。第三場比賽將再次返回SoFi球場。

美國國家足球隊總教練Gregg Berhalter說，終於知道要在哪個場館進行初賽，世足賽的比賽終於要來。Gregg Berhalter說，「我們在哪裡比賽都會很高興，因為美國球迷會對給予我們無限熱情和支持。當想到洛杉磯，這是一座了不起的足球城市。這裡曾舉辦過三次世足賽決賽。美國隊很高興能在這裡比賽。」

2026年世足賽將有48支隊伍參賽，由美國、墨西哥 、加拿大共同主辦。這屆世足賽將在6月11日於墨西哥城開賽，第一次舉辦世足賽的加拿大，將在6月12日舉辦第一場比賽。2026年世足決賽將在露天場館的美國新澤西州東拉瑟福德（East Rutherford）大都會人壽體育場（MetLife Stadium）進行。

美國其他舉辦世足賽比賽的城市還包括的費城、波士頓、亞特蘭大、邁阿密、達拉斯、休士頓、堪薩斯城、舊金山灣區、西雅圖。