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好市多推「芭樂檸檬綠茶」 人氣果汁引華人瘋搶

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
南加州好市多近日開始銷售台灣熱門的「芭樂檸檬綠茶」，迅速在當地華人社區引起轟動。（讀者提供）
南加州好市多近日開始銷售台灣熱門的「芭樂檸檬綠茶」，迅速在當地華人社區引起轟動。（讀者提供）

南加好市多（Costco）近日開始銷售曾在台灣引起熱潮的「芭樂檸檬綠茶」，引發當地華人社區熱烈討論。這款飲品因其獨特的口感和實惠價格，受到追捧，許多人在社群上相互通報購買地點和分享感受。開賣僅一週，部分好市多分店已銷售一空，顯示其受歡迎程度。

「芭樂檸檬綠茶」的特色，在於其34%的高果汁含量和1200毫升的大容量，加上豐富果肉和獨特混合香氣，深受消費者喜愛。

這款飲品巧妙融合芭樂的爽口感、檸檬清新，以及茉莉綠茶的清香，創造出難以忘懷的獨特風味。消費者在社群上大力推薦，盛讚其「芭樂沙沙的口感」與「檸檬與綠茶的完美結合」，並稱讚其甜度適中，非常適合購買。部分創新的消費者，甚至將其與氣泡水或檸檬紅茶混合，創造飲品新體驗。然而，也有消費者對這款飲品近40克的糖含量表示擔憂，有些人因此選擇放棄購買。

因這款飲料很受歡迎，多家分店出現供不應求。有華人顧客說，他們去了好幾家店都買不到。有網友更在網上哀嚎，「別再轉發分享了，引起大規模搶購，讓我都買不到」。本報記者實際走訪多間好市多，也發現銷售一空的狀況。

值得一提的是，近期南加好市多因應當地華人社區需求，增加許多華人食品銷售，這對當地華人來說，無疑是一大福音。

華人 好市多 南加

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