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迎春年節展/Yaamava賭場度假村 春節演唱會+龍蝦套餐

記者張宏/洛杉磯即時報導
Yaamava' Resort & Casino at San Manuel賭場代表Dawn Luu（中）接受世界日報社長于趾琴（右）和蒙市的頒獎。（記者張宏／攝影）
Yaamava' Resort & Casino at San Manuel賭場代表Dawn Luu（中）接受世界日報社長于趾琴（右）和蒙市的頒獎。（記者張宏／攝影）

再次贊助世界日報年節展活動的Yaamava' Resort & Casino at San Manuel賭場今年春節活動多多，不僅有任賢齊演唱會還有限時的港式龍蝦套餐。

賭場代表Dawn Luu接受世界日報和蒙市的頒獎和感謝。她表示，Yaamava’堪稱南加首屈一指的賭場度假村，擁有全新的豪華酒店大樓、全方位服務水療中心，20多家酒吧和餐館，集博彩、娛樂和美食於一體。今年春節大年初一和初二賭場舉辦任賢齊演唱會，歡迎大家來賭場聆聽其經典歌曲。在10日至17日期間賭場還推出人均64.95元的港式龍蝦套餐，及Hong Bao特別菜色。賭場還在2月28日抽出幸運兒，獎品是價值10萬元的龍年手錶，由Jason by Beverly Hills設計，還有8萬8888元現金獎。

她表示，賭場距離洛杉磯市中心僅70英里，Yaamava’是美國西岸老虎機數量最多的賭場，7000多部老虎機中，最高可下注5000元；五間高額投注廳，可享受每注最高2萬5000元刺激賭桌遊戲。這裡被評為全美粉絲心目中排名第一的「拉斯維加斯以外最佳賭場」，賭場的高級餐廳The Pines Mondern Steak也在同年USA TODAY評選為年度最佳賭場餐廳。

Yaamava賭場代表Dawn Luu（中）和聯邦眾議員趙美心。（記者張宏／攝影...
Yaamava賭場代表Dawn Luu（中）和聯邦眾議員趙美心。（記者張宏／攝影）

世界日報 南加 洛杉磯

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