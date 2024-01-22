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報導蒙市槍案有何痛點？洛時記者分享經驗

記者子為/蒙特利公園即時報導
洛杉磯時報的三位記者分享報導蒙市槍案的心路歷程，從左到右依次為Jeong Park、Summer Lin和Brittny Mejia（記者子為/拍攝）
洛杉磯時報的三位記者分享報導蒙市槍案的心路歷程，從左到右依次為Jeong Park、Summer Lin和Brittny Mejia（記者子為/拍攝）

蒙市槍擊案已過去近一年，洛杉磯時報（LA Times）作為全面且持續報導該案件的主流媒體，19日在蒙市舉辦研討會。回顧槍案發生後的一年，並討論受害者和蒙市的康復過程。

洛杉磯時報報導蒙市槍擊案的三名記者，以及在槍案發生後為受害者給予支持的社區組織等，共同在活動中探討應對槍案所面臨的挑戰，以及大家如何團結起來互相支持。 洛杉磯時報的三位記者率先分享報導蒙市槍案的心路歷程，他們分別是負責報導亞裔美國人社區的Jeong Park、精通中英雙語的Summer Lin、以及西裔記者Brittny Mejia。

Jeong Park表示，他白天還參與離案發地點很近的年節展活動，收到槍案消息後，在半夜就趕到現場，並四處奔走，試圖掌握更多信息。Jeong Park指出，儘管他不會中文，但恰好案發地點附近有一家韓國人經營的餐廳，精通韓語的Jeong Park通過和餐廳老闆溝通，掌握案情初步信息。另一名記者Summer Lin表示，她也在半夜趕到現場，並在打車去現場的路上不斷聯繫可能的知情人士。儘管當時記者們無法進入案發舞廳，但Lin通過採訪率先獲得該案和年節展無關的信息，同時因為Lin懂中文，可以和現場許多人直接溝通，或者為他人當翻譯。Brittny Mejia指出，儘管她當天無法趕到現場，但也輔助在社媒上搜集信息，以支持報導團隊。

被問到如何與受害者溝通時，Jeong Park和Summer Lin都表示，一定要注重受訪者情緒，確保受訪者是舒服的。他們指出，每個受害者都不一樣，有的人愛分享，有的人不願拋頭露面，一定要尊重其意願。作為華裔的Summer Lin指出，儘管她不來自加州，但發現南加華人社區和她在東岸成長的華人社區有很多相似之處，比如大多受訪者不願意分享姓名，Summer Lin因此產生更多共情與聯結，試圖站在受害者的立場，將報導撰寫得更全面和客觀。

Jeong Park和Brittny Mejia分享作為非華裔記者，是如何進行採訪和報導。Park指出，他有從包括世界日報在內的不同媒體處收集信息，並找會中文的朋友幫忙翻譯。他還積極聯繫蒙市官員，充分利用他掌握的資源，獲得更多和案件相關訊息。Mejia指出，無論報導什麼社區的新聞，作為一名專業記者，都要願意聆聽和學習，積極與了解該社區的人溝通。

這三位記者近日合作撰寫一篇關於受害者近況的報導，他們表示，槍案至今對很多人來說，還有抹滅不去的影響，很多仍在掙扎的人，需要精神層面的幫助，這值得引起重視。同時，他們發現，社區對該案件也在不斷反思，比如有劇團在準備關於槍案的戲劇。洛杉磯時報在近日與包括世界日報在內的不同少數族裔媒體合作，希望能透過合作讓彼此的報導都能滲透更多讀者，擴大影響力。

當日，奪槍英雄蔡班達也到現場分享這一年的心路歷程。蔡班達表示，這一年他獲得許多關注和支持，他也不斷努力，將得到的幫助回饋給社區，比如參與建立各項基金，包括促進亞太社區精神健康的基金和支持老年人的基金等。蔡班達希望運用他的影響力，讓社區變得更健康和美好。

洛杉磯時報還邀請為受害者提供支持的社區組織分享經驗，華埠服務中心的心理諮詢部門主任阮妮娜(Nina Loc)表示，案發後，華埠服務中心一直積極為受害者提供各種服務，也接收到政府和各界的支持與幫助。她指出，在心理諮詢過程中，能感受到每個受害者的獨特性；華埠服務中心針對每個人不同的創傷，給予不同的治療與支持。阮妮娜說，她很開心看到越來越多受害者逐漸走出陰霾，回歸正常生活。

華埠服務中心的心理諮詢部門主任阮妮娜分享思考（記者子為/拍攝）
華埠服務中心的心理諮詢部門主任阮妮娜分享思考（記者子為/拍攝）

洛杉磯 華埠 華人

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