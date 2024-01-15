我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓地鐵隧道驚見男子吊頸亡 驚悚畫面瘋傳

葉門民兵飛彈擊中美貨輪 美軍中央司令部：船體受損

社媒IG最受歡迎博物館 洛縣這兩進TOP 10

洛杉磯訊
LACMA最具標誌性的藝術裝置-Urban Light。（UPSLASH）
LACMA最具標誌性的藝術裝置-Urban Light。（UPSLASH）

一項新的研究列出在社媒Instagram上最受歡迎的博物館排名，其中洛杉磯縣的洛杉磯縣藝術博物館(LACMA)和現代藝術博物館The Broad躋身榜單前十名。

故事板Storyboards研究了帶有全國熱門博物館主題標籤的Instagram公開貼文數量，得出這份榜單。研究人員表示，主題標籤的總數，是透過每個博物館兩個最受歡迎的主題標籤來計算。

根據調查結果，紐約現代藝術博物館(MoMA) 遙遙領先。研究發現，統計「 #moma」與 「#museumofmodernart」兩個主題標籤的數量，MoMA在Instagram上收到290萬個相關主題標籤。

排名第二和第三的是邁阿密的Wynwood Walls和紐約的所羅門‧古根漢美術館（Solomon R. Guggenheim Museum），分別擁有98萬4063個和96萬7717個主題標籤。

第四名是洛杉磯縣藝術博物館，擁有91萬6965個主題標籤。LACMA是美國西部最大的藝術博物館，收藏橫跨6000多年歷史的各種藝術品。該博物館最常見的兩個主題標籤是「#lacma」和「#losangelescountymuseumofart」，分別有90萬1477和1萬5488個貼文。

緊隨其後，排名第五的是位於洛杉磯市中心的The Broad。 據Storyboads稱，當「#thebroad」和「#thebroadmuseum」標籤結合在一起計算，The Broad獲得超過49萬1000個帶有標籤的Instagram貼文。The Broad博物館內收藏Jean-Michel Basquiat和Andy Warhol等藝術家20世紀50年代以來的作品，館內收藏品超2000件。

除這兩家排名前十的博物館之外，其他被評為美國「最值得在 Instagram上發布」的加州博物館包括：排名第13的洛杉磯蓋蒂中心（The Getty Center）（10萬9973則貼文）、第15名的舊金山迪揚美術館（De Young Museum）（10萬711 則貼文）、排名18的舊金山Exploratorium博物館（8萬4847 個貼文）、排名第20的洛杉磯加州科學中心（California Science Center）（6萬6588 個貼文）、排名第21的舊金山加州科學院（California Academy of Sciences）（5萬1113 則貼文）等。

博物館 洛杉磯 加州

上一則

小偷盜竊價值10萬古董車 不懂引擎操作差點被炸死

延伸閱讀

美國華人博物館 5110萬元購得新址產權

美國華人博物館 5110萬元購得新址產權
南加寶爾博物館巧克力節 7日登場

南加寶爾博物館巧克力節 7日登場
芝城3大博物館 伊州居民冬季免門票日公布

芝城3大博物館 伊州居民冬季免門票日公布
南加寶爾博物館國際巧克力節周日登場

南加寶爾博物館國際巧克力節周日登場
女藝術家博物館

女藝術家博物館
盤點社媒2023…推特易主搶戲 打擊假訊息還要再努力

盤點社媒2023…推特易主搶戲 打擊假訊息還要再努力

熱門新聞

Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7／Janet He）

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

2024-01-11 16:10
開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

2024-01-10 01:20
在四季酒店工作期間，Choyce成為了其中一位稀有的華裔女性廚師。（Choyce提供）

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

2024-01-10 21:56
在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數万元不等。（讀者提供）

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

2024-01-09 20:39
該豪宅位於洛杉磯市貝萊爾（Bel Air）社區的黃金地段。(谷歌地圖)

中國前首富 半價拿下希爾頓家族加州豪宅

2024-01-08 21:46

超人氣

更多 >
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金
降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果

降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交