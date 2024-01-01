玫瑰花車24獎項揭曉 花樣翻新各領風騷

用於表彰最異想天開且令人忍俊不禁的Bob Hope Humor獎由The UPS Store的花車獲得。（記者子為/攝影）

第135屆玫瑰花車遊行陣容龐大，共有24輛精美絕倫的花車參與，每個花車都造型獨特、充滿動感、栩栩如生，讓觀眾仿若跌入童話世界。部分花車還伴隨著精彩的歌舞表演，帶來視覺和聽覺上雙重體驗。除了最大獎獲得者和深受華人 喜愛的「慶祝龍年」花車，還有不少獲獎花車值得關注。

今年的動畫獎（Animation）由連鎖超市Trader Joe’s打造的花車獲得，該花車將超市中常見的蔬果肉蛋變成了可愛的卡通角色，觀眾能看到一位帶著廚師帽的飛行者用木製廚房勺子指揮蔬菜管弦樂隊，包括吹薩克斯風的玉米、變身貝斯的牛油果、西蘭花合唱團、跳舞的向日葵、搖擺助興的胡蘿蔔和茄子等等。該花車趣味動感十足，引得不少觀眾拍照打卡。

用於表彰發揚美國傳統的Americana獎由The Cowgirl Channel摘得，該花車充分展現了美國西部牛仔精神，並突出女性魅力。花車頭部的雕塑是一位騎馬奔跑的牛仔女孩，她手舉美國國旗，花車中央是精心佈置過的舞台，一位身穿皮衣、皮靴的女歌手在台上放聲歌唱，讓觀眾精神振奮。

用於表彰最異想天開且令人忍俊不禁的Bob Hope幽默獎由The UPS Store的花車獲得，該花車主體為35呎高的動畫鱷魚，這隻巨型鱷魚的眼珠會不斷左右搖擺，彷彿在打量兩側的觀眾，其表情充滿幽默趣味。該花車旨在凸顯公司對美國青年和新興企業家的支持。

由加州 州立工藝大學（Cal Poly Universities）打造的「Shock N’ Roll」花車獲得了Crown City Innovator獎，該獎項頒發給最具想像力、創造力和科技含量的花車。該花車講述生活在電子儀器海洋中的電鰻和鰩魚群落的故事，可以看到海洋生物在盡情地演奏樂器，倡導不同物種間的和諧共存，將音樂與生命力帶到海洋世界。