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內陸男誆稱為退伍兵授課 詐領10年教育補助

河濱訊
河濱男子欺詐聯邦退伍軍人事務部經費獲刑。（檔案圖）
河濱男子欺詐聯邦退伍軍人事務部經費獲刑。（檔案圖）

河濱縣一名男子涉及數年詐欺，偽造文件記錄導致聯邦退伍軍人事務部（VA）誤支付超過一億元。被告於18日在華盛頓特區的聯邦地方法院被判處一年聯邦監獄刑期。獲罪男子是57歲的阿波德（Philip Abod），也是卡利梅薩市（Calimesa）居民。

據悉，阿波德與兩名同夥，Michael Bostock和Eric Bostock兄弟二人，共同利用設立的加利福尼亞技術學院（CTA）從聯邦政府詐取逾一億美元。聯邦司法部表示，這三人與CTA有關連，有的還是主管。而該學院在事件曝光後已經關門。被告之一Michael Bostock是CTA的創始人兼首席執行官。

根據來自檢方發布的資訊，從2012年1月到2022年6月期間，阿波德及其同夥向VA做虛假陳述，聲稱退伍軍人們在CTA註冊，以獲取他們的教育福利。事實上，提交給政府資料中的退伍軍人並未參加課程，也未完成被告聲稱的所謂學業。

為了掩蓋精心設計的欺詐計畫，阿波德及同夥修改了退伍軍人的聯絡信息，將電話號碼替換為由阿波德及同謀控制的號碼，以確保監管機構無法聯絡到退伍軍人本人。當監管機構致電被篡改的電話號碼以試圖獲取學校授課資訊時，阿波德及同謀就開始冒充學生應答，而所有內容都是編造的。

在長達10年間，估計三名被告從VA直接詐取了3200萬元的授課費，以及7200萬元的其它與教育相關政府福利。

在這起案件中，阿波德被判處一年監禁，並被要求退還給VA賠償金340萬元。同時，他的同謀Michael Bostock於今年6月被判5年監禁，而其兄弟Eric Bostock則在11月被判處一年刑期。

據報導，此案最初由聯邦退伍軍人事務部督察總署調查，後來轉交給聯邦司法部處理。曾有匿名人士投訴稱，當聯邦特工包圍CTA後，學校突然關閉，未能返還學生的註冊費和與學費相關的其它費用。

司法部 福利 退伍軍人事務部

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