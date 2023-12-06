洛縣爺爺推嬰兒車溜娃 路男突揮拳祖孫摔落地

嫌疑人用拳頭重擊被害人的臉。（KTLA5電視台）

洛杉磯 縣卡拉巴薩斯市（Calabasas）日前發生一起居民區襲擊事件，案發時一位爺爺正推著嬰兒車在家附近散步，嫌疑男子突然衝上前來毆打，被害人與手中的童車當即重摔在地，車上10個月的孫女也翻出車外，摔在地上，視頻記錄了這起襲擊案發生的過程。

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

一段令人不安的現場監控畫面顯示，12月5日（周二）下午5時42分左右，居民正推著嬰兒車，在卡拉巴薩斯市Lost Spring Road 4000號街區遛娃，車裡躺著10個月大的孫女 。此時，一名陌生男子突然衝上來，迎面就是重重一拳，被害人重摔在地，旁邊的嬰兒車也翻倒在地上。

畫面中可以看到，嫌疑人行兇後，轉身不慌不忙往路邊停靠的一輛小型貨車走去，隨後開車離開現場。被害人掙扎著站起來，走到嬰兒車旁，抱起摔倒在地的孫女，目前尚不清楚孩子是否在這起事故中受傷，當局也未公佈被害人的傷勢情況。案發後，受害者致電洛縣 警局報案，警方發言人證實這起事件，這位被無辜攻擊的居民指出，自己遭到一名身份不明男子的惡意攻擊，對方用拳頭重擊他的臉部。

附近居民對這起事件感到震驚，一名鄰居表示，自己住在這裡已有25年，從未見過這樣惡劣的事件。居民Greg Higa指出，這裡一直是個安全的社區，但現在發生這樣隨機攻擊的案件，讓當地居民非常害怕，人們每天在附近街道帶孩子玩，很難想像會突然遇到什麼事。