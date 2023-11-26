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「貪心」華人領免費物資亂象多 慈善組織頭疼

記者子為/羅斯密即時報導
階進慈善基金會一年一度的感恩節發放活動受到民眾熱烈響應，大排長龍。（階進慈善基金會）
階進慈善基金會一年一度的感恩節發放活動受到民眾熱烈響應，大排長龍。（階進慈善基金會）

階進慈善基金會一年一度的感恩節發放活動，11月26日在羅斯密社區中心舉行，受到民眾的熱烈響應，有民眾清晨6時30分就到現場排隊。因為物資有限，在開始發放後一個多小時就被領光，引得部分民眾抱怨，排隊很久卻一無所獲。對此，基金會負責人回應，物資有限，難以讓所有人都滿意。免費發放有時會伴隨「貪心」亂象，讓組織的工作難以正常進行。

階進慈善基金會指出，本次感恩節發放活動，是和法印寺一起舉辦，物資數量有限，採取先到先得原則，每個家庭限取一份。基金會舉辦該活動的初衷，是緩解近年物價飛漲，導致的部分家庭食物短缺。發放的基本生活物資，包括米、麵、醬料、蔬菜、罐頭及飲料等。

活動從26日上午10時開始，原計劃進行到下午1時。然而，和往年一樣，該活動受到民眾的熱情響應，清晨6時，羅斯密社區中心就開始排隊，到10時活動開始，隊伍已經長到看不到盡頭。基金會創始人Keven Ip指出，今年一共準備700份物資，到11時30分就全部發完。因為往年也有供不應求情況，所以基金會按排隊順序發放700個號碼，並拉線告知700號之後的民眾不必等待。

然而，並非所有民眾都知道此消息，部分沒有拿到號的民眾，在物資預定發完的情況下仍繼續等待，並對活動的組織產生異議。一位70歲的女士指出，她上午11時到現場，不知道發號碼的事，就一直排隊等候，等排到門口才知道物資已經發光。現場還有一位已經百歲的老人表示，他上午9時就來到現場，但沒領取到號碼牌，或領取到物資。一位民眾還指出，「明明看到裡面還有物資，但他們卻不發放了」。

對此，Keven Ip解釋到，剩餘的部分物資，是提供給前來為活動幫忙的義工們，以感謝他們的辛苦付出，不過部分義工表示願意將自己的物資捐獻給還在門外等候的民眾。Keven Ip表示，舉辦慈善發放活動，常會遇到很多問題，比如按規矩一家只能領取一份，有些民眾會全家出動各自排隊，然後領取多份；因為很難核實身分，所以該情況屢屢發生。還有民眾在領到物資後，會再次返回隊伍，裝作沒有領取，打算再領一份。Keven Ip指出，舉辦活動的初衷，是希望幫到有需要的人，而不是滿足貪心的人。

Keven Ip還表示，階進慈善基金會接下來仍會積極進行慈善活動，在2024年爭取兩個月發放一次，並且長遠目標是每個月都能進行物資發放，以幫助更多有需要的民眾。

基金會按排隊順序發出700個號碼，並有拉線告知此後的民眾不必等待。（階進慈善基金...
基金會按排隊順序發出700個號碼，並有拉線告知此後的民眾不必等待。（階進慈善基金會）
階進慈善基金會準備豐富的物資。（階進慈善基金會）
階進慈善基金會準備豐富的物資。（階進慈善基金會）

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