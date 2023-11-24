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著名漢堡連鎖店In-N-Out 內陸增新餐廳

河濱訊
In-N-Out Burger漢堡快餐連鎖店。（官網）
In-N-Out Burger漢堡快餐連鎖店。（官網）

據報導，著名漢堡快餐連鎖店In-N-Out Burger將在內陸帝國（Inland Empire）再增設新分店。

河濱縣艾辛諾湖市（Lake Elsinore）都市計畫委員會最近以5比0的投票結果，通過在該市開設第二家In-N-Out Burger分店的地點許可。餐廳地點位於市區Dexter Ave上的Crane路與Allan街之間，屬於開發面積較大部分。餐廳佔地3887平方呎，包括一個雙車道的外賣服務，還有一個高達45呎的In-N-Out Burger標誌，來往駕車者從15號公路經過時就可見到。

這將是河濱縣西南地區第六家In-N-Out Burger 連鎖餐廳分店。另一家分店位於市區鐵路峽谷路331號（331 Railroad Canyon Road），就在15號公路東側。

In-N-Out Burger 連鎖餐廳從洛杉磯縣鮑爾溫公園市開始，總部現在南加州爾灣市，日前剛剛舉辦了慶祝成立75周年活動。目前在加州、亞利桑納、內華達、猶他、科羅拉多、德州和俄勒岡等州開設近400家分店，最近還宣布未來幾年在田納西州和新墨西哥州擴展計畫。

這家連鎖餐廳最初於1948年開業時，還是一個小外賣攤，位於鮑爾溫市Francisquito街和Garvey大道交匯處。創辦人是Harry Snyder和Esther Snyder夫婦。這是世界上第一家帶有雙向揚聲器的得來速（drive-thru）服務連鎖餐廳。創辦者的唯一孫女Lynsi Snyder目前是公司的總裁兼首席執行官。

加州 鮑爾 新墨西哥州

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