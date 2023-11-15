我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

南加蒙市華女離奇失蹤四周 最後目擊者首發聲

南加蒙市華女離奇失蹤四周 最後目擊者首發聲

記者趙健／蒙特利公園市即時報導
Nancy最後一次被人看到是在10月19日，當時她正在湖上劃皮艇。（Nancy失蹤前的影片截圖）
Nancy最後一次被人看到是在10月19日，當時她正在湖上劃皮艇。（Nancy失蹤前的影片截圖）

蒙特利公園市29歲居民伍妤婷（Nancy Ng）在瓜地馬拉失蹤後，其家人多次要求知情者說出事發經過，但一直未收到回音。在事發近四周後，最後一個見到Nancy的現場目擊者終於發聲，稱自己曾試圖提醒Nancy不要下水。

Nancy最後一次被人看到是在10月19日，當時她正在阿蒂特蘭湖(Lake Atitlán)上劃皮艇，有視頻記錄了她當時在湖上划船的樣子。然而，自Nancy失蹤後，她的家人多次表示，同行團員中有人目睹了所發生的事情，卻一直沒有站出來。

同行的瑜伽旅行團成員、最後一個見到Nancy的人Christina Blazek，透過律師回顧了當天的事發經過。律師透過ABC7電視台表示，Blazek沒有和Nancy一起去任何地方，她們倆是在湖上偶然相遇的，並且有過對話。 當時，Nancy說自己想游泳，Blazek試圖勸阻Nancy不要下水，因為風浪和水流很大。但Nancy忽略了Blazek的警告，進入水中。 在這個過程中，Blazek的獨木舟被水浪推開了。 隨後，Blazek試圖拉回皮划艇，並把一條腿放在自己的皮划艇上，另一條腿挎在Nancy的皮划艇上，試圖再次靠近Nancy，但她失去了對皮划艇的控制 ……當Blazek再轉身時，Nancy已經不見了。Blazek隨後尋求幫助，並發出了求救信號。

律師表示，Blazek在事發後不是如傳言所說逃離了瓜地馬拉，而是與當地政府進行交談，並試圖告訴他們應該去哪裡尋找。她向警方完整地陳述了事發經過。

律師還表示，Blazek因為這次經歷受到創傷，需要時間調整。 但Nancy的家人在電子郵件中要求Blazek挺身而出協助當局......他們還在電子郵件中質疑Blazek為何拒絕與他們交談，並要求Blazek幫助他們了解事情經過。家人在郵件中表示，如果Blazek拒絕合作，他們將追究此事。

Nancy的家人表示，他們是第一次聽到Blazek關於這件事的說法。 事情發生後，他們曾試圖聯繫Blazek，並分別於10月25日和10月31日向Blazek發送了兩封電子郵件。

Nancy的家人並不認為他們在郵件中威脅了Blazek，他們希望與Blazek直接溝通。

最後一個見到Nancy的目擊者稱她曾試圖提醒Nancy不要下水。（Nancy家人...
最後一個見到Nancy的目擊者稱她曾試圖提醒Nancy不要下水。（Nancy家人提供）

蒙特利公園市

上一則

上千華人荒野苦候拜習會 長時間沒水、沒食物、沒廁所

延伸閱讀

蒙市Corporate Center Drive辦公區 多個電表箱遭破壞

蒙市Corporate Center Drive辦公區 多個電表箱遭破壞
南加蒙市一條街 多個電錶箱遭破壞

南加蒙市一條街 多個電錶箱遭破壞
蒙市華女離奇失蹤 最後身影曝光

蒙市華女離奇失蹤 最後身影曝光
南加蒙市華女離奇失蹤前的影片曝光

南加蒙市華女離奇失蹤前的影片曝光
南加蒙市華女離奇失蹤前的影片曝光

南加蒙市華女離奇失蹤前的影片曝光
角逐奧斯卡 張艾嘉主演港片「燈火闌珊」蒙市上映

角逐奧斯卡 張艾嘉主演港片「燈火闌珊」蒙市上映

熱門新聞

華女李梅（Mei Li，音譯）被丈夫殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。（LAPD警察局）

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

2023-11-09 17:22
三名華裔被聯邦指控經營高級賣淫網路，其中一名嫌犯為加州居民。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

2023-11-10 15:13
橙縣華人企業家傑森彭七年前花700多萬元在新港灘海邊購買的濱海豪宅。（彭先生提供）

豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

2023-11-11 01:19
歹徒正在作案。（目擊者提供）

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

2023-11-14 21:35
兇嫌哈斯凱爾殺害妻子並肢解，拋屍垃圾箱。（監控視頻截圖）

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

2023-11-12 18:59
大火造成橋底道路滿目瘡痍。（取材自加州交通處X）

如94年大地震 洛市中心10號公路大火 影響百萬人

2023-11-12 20:25

超人氣

更多 >
3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵