南加蒙市華女離奇失蹤四周 最後目擊者首發聲

Nancy最後一次被人看到是在10月19日，當時她正在湖上劃皮艇。（Nancy失蹤前的影片截圖）

蒙特利公園市 29歲居民伍妤婷（Nancy Ng）在瓜地馬拉失蹤後，其家人多次要求知情者說出事發經過，但一直未收到回音。在事發近四周後，最後一個見到Nancy的現場目擊者終於發聲，稱自己曾試圖提醒Nancy不要下水。

Nancy最後一次被人看到是在10月19日，當時她正在阿蒂特蘭湖(Lake Atitlán)上劃皮艇，有視頻記錄了她當時在湖上划船的樣子。然而，自Nancy失蹤後，她的家人多次表示，同行團員中有人目睹了所發生的事情，卻一直沒有站出來。

同行的瑜伽旅行團成員、最後一個見到Nancy的人Christina Blazek，透過律師回顧了當天的事發經過。律師透過ABC7電視台表示，Blazek沒有和Nancy一起去任何地方，她們倆是在湖上偶然相遇的，並且有過對話。 當時，Nancy說自己想游泳，Blazek試圖勸阻Nancy不要下水，因為風浪和水流很大。但Nancy忽略了Blazek的警告，進入水中。 在這個過程中，Blazek的獨木舟被水浪推開了。 隨後，Blazek試圖拉回皮划艇，並把一條腿放在自己的皮划艇上，另一條腿挎在Nancy的皮划艇上，試圖再次靠近Nancy，但她失去了對皮划艇的控制 ……當Blazek再轉身時，Nancy已經不見了。Blazek隨後尋求幫助，並發出了求救信號。

律師表示，Blazek在事發後不是如傳言所說逃離了瓜地馬拉，而是與當地政府進行交談，並試圖告訴他們應該去哪裡尋找。她向警方完整地陳述了事發經過。

律師還表示，Blazek因為這次經歷受到創傷，需要時間調整。 但Nancy的家人在電子郵件中要求Blazek挺身而出協助當局......他們還在電子郵件中質疑Blazek為何拒絕與他們交談，並要求Blazek幫助他們了解事情經過。家人在郵件中表示，如果Blazek拒絕合作，他們將追究此事。

Nancy的家人表示，他們是第一次聽到Blazek關於這件事的說法。 事情發生後，他們曾試圖聯繫Blazek，並分別於10月25日和10月31日向Blazek發送了兩封電子郵件。