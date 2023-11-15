洛杉磯縣出現首例流感死亡病例 衛生局籲接種疫苗

洛縣衛生局呼籲民眾施打本季最新流感疫苗。（Pexels）

洛杉磯 縣衛生局15日發布消息，在2023至2024年流感季，出現第一個流感引發（influenza-associated）的死亡病例。這名死者未注射本季流感疫苗 。

洛杉磯縣衛生局指出，雖然大多數人都能從流感中康復，且沒有後遺症，但這起死亡病例提醒民眾，流感也可以是很嚴重的疾病。流感中最常見的病症為肺炎，也可能加重部分本就有的疾病。例如心臟病 和哮喘。美國每年都有成千上萬人因流感引起的疾病住院。

去年流感季，在流感、RSV（呼吸道融合病毒）、新冠病毒的三重影響下，給醫療系統造成很大的負擔。根據洛杉磯縣衛生局，雖然每年的流感季都不太一樣，很難精確預測，但洛縣醫療系統已做好準備。根據現有數據，流感病毒在社區的傳播水平與往年持平，並在最近幾周有所升高。

洛縣衛生局呼籲民眾施打本季最新的流感疫苗，6個月及以上者皆可施打。身強力壯的年輕人也應該打疫苗，這樣可以保護身邊的長者、小孩以及免疫力較低族群。注射流感疫苗，也可避免醫療體系在三重病毒夾擊下不堪重負。

流感、RSV以及新冠肺炎的症狀很類似，有感染症狀的民眾，需要做新冠肺炎檢測。受流感影響較大的群體，一旦出現流感症狀，應立即聯繫醫師進行相關檢測和治療。這些群體包括五歲以下兒童、65歲及以上長者及孕婦。有哮喘、慢性肺病、心臟病、糖尿病及肥胖症人士（BMI大於40），也需要格外注意。

根據聯邦疾病防治中心（CDC），加州每年有4000至7000人死於流感和肺炎；根據最近有完整紀錄的年份，2021年有4638人死於流感和肺炎。