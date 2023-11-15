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年節越過越早 未吃火鷄餐先買聖誕紅

記者楊青/洛杉磯即時報導
距離感恩節還有十天，聖蓋博谷各地已充滿聖誕和新年氣息，華洋民眾歡度年底三大節日，時間越來越提早。（記者楊青/攝影）
距離感恩節還有十天，聖蓋博谷各地已充滿聖誕和新年氣息，華洋民眾歡度年底三大節日，時間越來越提早。（記者楊青/攝影）

距離感恩節還有十天，聖蓋博谷各地已充滿聖誕和新年氣息，華洋民眾歡度年底三大節日，時間越來越提早。

「我們從小的傳統，都是過完感恩節之後才開始準備聖誕節，吃完火鷄大餐的那個周末，才開始計劃聖誕節的事情，但今年我家已是馬上要過聖誕節的樣子」，14日在居家裝飾品店采買的格蘭杜拉白人居民Susan說，這個星期，她已基本完成了聖誕節的禮物準備，房子裏裏外外的節日燈飾已全部到位，「這些年節日季一年比一年早，我覺得挺好的，節日的歡樂大大提前，心情愉快的時間大大延長」。

不僅是傳統的白人社區，聖蓋博谷也處處可見提早到來的節日氣氛，連洛杉磯著名的The Grove購物中心今年的聖誕點燈儀式，也首次破例在感恩節之前登場。節日零售商家表示，民眾年底節日採購提前開打已是大勢所趨，這些年一年比一年早，今年登峰造極。美西百貨一位店員表示，黑色星期五般的跳水折扣幾乎貫穿全年，使得民眾節日採購更加彈性，不少民眾的節日採購從傳統的集中購買變成了全年陸續分散購買，可能是近年節日季提早開始的主要原因，商家提前打折，加上網店的激烈競爭，實體店誰不提前動作就賺不到錢。

好市多（Costco）從勞工節已開始陸續上架聖誕節貨品，家得寶（Home depot），Lowe's等大賣場也緊跟其後。「勞工節過後不久聖誕樹、聖誕老人和各種節日燈飾就上架了」，Costco一店員表示，他們今年聖誕節的銷售幾乎提前兩個月，現在離火鷄節還有一個多星期，但聖誕節食品和各種禮盒九成都已經到位，連聖誕紅都已經到位，不少民眾買聖誕紅回去裝飾感恩節，跟這麼多年的傳統很不一樣。

聖誕節的銷售量在全美全年的單個節日消費中穩居冠軍，全國零售聯盟（National Retail Federation）多年統計數字顯示，聖誕節期間的銷售量為全美其他節日加總的五倍以上。不過今年的聖誕節氣氛早早登場，相當罕見。

南加州華人聖誕禮物進口商陳先生表示，疫情期間節日禮品進口經歷高運費和交貨大大延遲的痛苦，所以從2022年開始，不少進口商都提前進口，而且大量囤貨，換言之，預計到2024甚至2025年度的節日季節的貨物，都已在美國各地的倉庫中等待上架，商家隨時可以銷售。通脹居高不下，消費者更加精打細算，抓折扣提前采購。

BigCommerce在最近的一份報告中表示，2023年底購物季史無前例地提早。雖然近年的年底購物季一年比一年提早，2022年主要的大型商家在10月就提前推出黑色星期五（Black Friday）和網購星期一（Cyber Monday）的許多折扣，比歷年都要來得早。全國零售聯盟預計，2023年節日購物季民眾消費會比上年上升4.5%左右，略低於於上年的5.3%。CNBC供應鏈調查則顯示，經濟不確定性使得民眾的節日支出更加謹慎，今年71% 的零售商預計消費者將削減支出以應對通脹。

「我今年準備購買10張咖啡卡作爲聖誕禮物送朋友」，來美已31年的林太太表示，這麼多年來她學會了入鄉隨俗，感恩節為家人做火鷄大餐，聖誕節將自己的家裝扮地漂漂亮亮，喜氣洋洋，讓家人和自己都充滿節日特有的歡喜和甜美。

距離感恩節還有十天，聖蓋博谷各地已充滿聖誕和新年氣息，華洋民眾歡度年底三大節日，...
距離感恩節還有十天，聖蓋博谷各地已充滿聖誕和新年氣息，華洋民眾歡度年底三大節日，時間越來越提早。（記者楊青/攝影）
距離感恩節還有十天，聖蓋博谷各地已充滿聖誕和新年氣息，華洋民眾歡度年底三大節日，...
距離感恩節還有十天，聖蓋博谷各地已充滿聖誕和新年氣息，華洋民眾歡度年底三大節日，時間越來越提早。（記者楊青/攝影）

聖誕節 黑色星期五 聖蓋博

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