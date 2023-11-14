3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

歹徒正在作案。（目擊者提供）

南加聖蓋博 谷東區14日上午一家華資眼鏡店突遭搶劫案件，據工作人員說，三名歹徒闖進店中，用工具砸碎櫃檯，瘋搶名牌眼鏡。整個作案時間只有二至三分鐘。損失情況尚未透露。

遭快閃搶劫的是一家高登眼鏡店，位於羅蘭岡99大華超市東向出入口附近。據該店林經理說，14日上午大約11時15分，店內工作人員正在為客人購買眼鏡忙碌，突然闖進來三名歹徒，全身裹得嚴嚴實實，根本看不出真面目。三人闖進來後，直接奔向放著名牌眼鏡的櫃檯，用硬物砸碎櫃檯玻璃，搶奪眼鏡。有的櫃台玻璃比較堅實，沒有被砸碎。歹徒得手後快速跑走，整個作案過程只有2分鐘至3分鐘時間。

林經理回憶案發過程，仍嚇得身體顫抖。她說，案發時，店員和客人都嚇壞了，沒有人敢上前阻攔。而對面店家業者及前來超市顧客都目睹歹徒搶劫，也都害怕的不得了。由於事情發生太突然，誰都反應不及。有工作人員表示，大約經過近半個小時，警方才趕到現場。至午後二時許，店內工作才恢復正常。

有目擊者說，作案的3人都是墨西哥 人，在外面停車場還有一個歹徒在車內接應。歹徒駕駛車是白色的JMC休旅 車，但也有說歹徒駕駛一輛BMW。

高登眼鏡店被搶店員打電話報警。（目擊者提供） 高登眼鏡店被快閃搶劫店員錯愕。(目擊者提供)

林經理表示，在這起搶劫案發生前，該眼鏡店曾發生有西裔竊盜直接走進店內，偷走手提電腦，還有歹徒偷去貨架上的眼鏡展示品。但損失都不算太大。此次發生的三名歹徒搶劫案，店內損失更多些，但具體數量尚在統計中。

物業保安是一名西裔，他自9月才正式上崗，第一次親歷搶案。他說，案件發生時，自己正在另一邊巡邏，待他趕到時，歹徒已經跑走。

遭搶眼鏡店對面部分商家的幾位店員目睹案件發生。一位店員說，她聽到歹徒打雜玻璃的聲音，才猛然意識到搶案發生。當時，整個走廊大家都不敢發聲，只聽到櫃檯玻璃破碎的聲音。也有業者說，歹徒是直奔名牌眼鏡來的，而且應該是先前來過店內「踩點」，是預謀作案的。