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美華婦女聯合會中秋慰問弱勢團體 分享佳節溫馨

洛杉磯訊
美國華人婦女聯合會中秋節期間慰問聖蓋博谷多個華人城市弱勢團體。（華人婦女聯合會提供）
美國華人婦女聯合會中秋節期間慰問聖蓋博谷多個華人城市弱勢團體。（華人婦女聯合會提供）

美國華人婦女聯合會中秋節期間慰問聖蓋博谷多個華人城市弱勢團體，與保健中心年長者和自閉症中心兒童一起歡度佳節。

婦女會會長張嫻（Grace Cheung）、監事長郭志凌、常務理事長林安妮、執行會長丁丁（Chloe Ding）、副會長何珊（Shannon He）、副會長賀經瑜、理事孫小美（Alice Sun）、Eva Zhang、Sunny Yang、財務長張航、唐瑩、Lumi.W、司徒（Angela）等一行人，連日來先後前往聖蓋博老人保健中心、巴沙迪那教會和阿罕伯拉自閉症兒童中心，為年長者和孩子們送去300多盒精美月餅、柚子、蘋果、雪梨等水果，受到熱烈歡迎，現場熱鬧而溫馨。聖蓋博副市長吳程遠、市議員丁言愉、南巴沙迪那市長Michael A. Cacciotti十分讚賞華人婦女聯合會的敬老扶弱精神，也一同加入義工隊伍。

張嫻表示，中秋是閤家團圓的日子，也是傳達愛和溫暖的日子，為老人、清寒群體和自閉症兒童送月餅送水果，感覺就像是和自己的家人過節一樣溫馨，看到大家收到禮物時高興的臉，自己內心也特別感動。

華人婦女聯合會近年來每年都舉辦多場弱勢群體慰問活動，中秋送月餅水果，感恩節送火鷄，聖誕節送毛毯暖襪和節日禮物。張嫻表示，用行動為弱勢團體實實在在做些事情已成為婦女會的傳統，也希望由此抛磚引玉，讓更多人一起來關心孤寡老人、貧窮群體、自閉症兒童等容易被遺忘的人群。她特別感謝一起參與活動的姊妹，三年來堅持不懈。

會長張嫻（前左一）帶領美國華人婦女聯合會中秋節期間慰問聖蓋博谷多個華人城市弱勢團...
會長張嫻（前左一）帶領美國華人婦女聯合會中秋節期間慰問聖蓋博谷多個華人城市弱勢團體。（華人婦女聯合會提供）
聖蓋博副市長吳程遠（右七）、市議員丁言愉（右六）等加入華人婦女聯合會中秋慰問義工...
聖蓋博副市長吳程遠（右七）、市議員丁言愉（右六）等加入華人婦女聯合會中秋慰問義工隊伍。（華人婦女聯合會提供）
美國華人婦女聯合會中秋節期間慰問聖蓋博谷多個華人城市弱勢團體。（華人婦女聯合會提...
美國華人婦女聯合會中秋節期間慰問聖蓋博谷多個華人城市弱勢團體。（華人婦女聯合會提供）
美國華人婦女聯合會中秋節期間慰問聖蓋博谷多個華人城市弱勢團體，與保健中心年長者和...
美國華人婦女聯合會中秋節期間慰問聖蓋博谷多個華人城市弱勢團體，與保健中心年長者和自閉症中心兒童一起歡度佳節。（華人婦女聯合會提供）

華人 聖蓋博 聖誕節

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