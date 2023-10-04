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羅蘭岡超市華人遭搶案 2罪犯不抗辯被重判

編譯侯乃云 / 即時報導
2022年7月9日在羅蘭岡大華超市停車場，一對華人老夫妇遭兩名非洲裔男子搶劫，男性長者被槍把打得血流滿面。(本報檔案照)
2022年7月9日在羅蘭岡大華超市停車場，一對華人老夫妇遭兩名非洲裔男子搶劫，男性長者被槍把打得血流滿面。(本報檔案照)

2022年在羅蘭岡大華超市停車場持槍搶劫華人老夫婦的兩名非洲裔男子，10月3日對其犯下的搶劫案不抗辯（No contest），首犯被判刑21年4個月，一名共犯被判16年，另一名駕車的從犯尚未量刑。

去年7月9日中午在羅蘭岡大華超市停車場發生了一起持槍搶劫案，兩名非裔男子在光天化日之下用槍把擊傷1名64歲的華裔，並趁受害人受傷倒地時搶走他的勞力士金表，然後搶匪飛車離去。此案震驚洛杉磯縣特別是華人社區，洛縣警長督辦，警方在幾天後將嫌犯緝拿歸案。

地方檢察官史特林（Phil Stirling）表示，26歲的單吉羅．湯瑪斯（Dangelo Thomas）放棄抗辯，其涉及2022年7月9日的襲擊案件及其他兩起搶劫案。一起發生在2022年4月的格倫岱，另一起發生在5月的天普市，他遭判處監禁21年4個月。

22歲的共犯華茲（Demoryie Watts），亦對2022年7月在99 大華超市外犯下襲擊男性顧客以及搶劫一名51歲婦女的指控不抗辯，他被判監禁16年。

第三名嫌犯為22歲的艾瑞克．波漢（Eric Burham），犯下兩起在格倫岱的持槍搶劫案，其中一起案件，一名40歲男子被搶劫勞力士手錶、珠寶以及現金。史特林表示，三名被告都承認使用槍支。

在去年的新聞發布會上，洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）表示：「這些犯罪都發生在白天，案件中的受害者因為配戴昂貴珠寶，攜帶名牌物品和大筆現金而成為犯案目標。」在羅蘭岡的襲擊事件中，受害男子被毆打成傷，當時他和女伴正將菜品放置到他們的汽車的後備箱中。

羅蘭岡 洛杉磯 華人

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