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大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

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大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

西雅圖訊
西雅圖的一名白人警察因種族歧視華裔鄰居于9月22日被停職。(西雅圖警局推特)
西雅圖的一名白人警察因種族歧視華裔鄰居于9月22日被停職。(西雅圖警局推特)

西雅圖的一名白人警察因涉嫌歧視華人鄰居，9月22日被停職。這名白人警察在與他的華裔鄰居爭執時，使用種族主義和性別歧視言論。這是西雅圖警冷血評論被車撞死的亞裔女「價值有限」後，再一次爆出爭議事件，官員呼籲相關部門進行文化改革。

根據媒體「The Stranger」發布的音頻，西雅圖警局警員希爾(Burton Hill) 在2022年8月的一場爭吵中，對華裔鄰居進行一系列涉嫌種族主義和性別歧視侮辱。事件起因是希爾看到鄰居將食物殘渣留在門外，認為這會傷害到希爾家的狗。這段音頻由鄰居錄製，能聽見希爾多次使用貶義詞，反复稱女鄰居是「愚蠢的華人」（dumb f**king ch***）。

希爾還稱該華人女鄰居是愚蠢的妓女，且只是租住在該房屋內（You don't own this place you stupid f**king cunt）。事實上，該華女擁有該處房產。因為華女的英文不算很流利，在爭吵過程中，希爾故意模仿華女的英文口音，並說「你的國家肯定不喜歡狗」。

西雅圖警察局長迪亞茲（Adrian Dia）表示，這名鄰居已向西雅圖警察問責辦公室（OPA）提告。迪亞茲說「西雅圖警局完全不可接受種族歧視語言，這不符合警察部門為其員工設定的行為准則。」

迪亞茲還指出，「雖然很感激受害者向OPA提出投訴，但事件發生一年才被曝光，讓他仍有些擔憂。」迪亞茲說，警局內部已開始對希爾此前參與的逮捕和調查工作等進行審查。

根據西雅圖時報（Seattle Times）報導，音頻被公開後，西雅圖民選官員對警察局內部文化表示擔憂，再次呼籲加強問責制。市長哈勒爾（Bruce Harrell ）說，雖然西雅圖市法律禁止他對OPA仍在調查中的案件進行評論，但種族歧視在警察局和我們的城市中沒有立足之地。哈勒爾讚揚警局局長迪亞茲在音頻公開後，迅速採取讓涉案警員停職等行動。

西雅圖市議員莫拉萊斯（Tammy Morales）也呼籲警察局制定可行計畫。莫拉萊斯表示，沒有任何公職人員可以因此被諒解，他們不能開著玩笑殺人，說種族歧視的話，還能帶回家六位數的薪水。

此前莫拉萊斯曾因另一起種族歧視案件問責警察局。今年1月23日，23歲的印度籍研究生坎杜拉（Jaahnavi Kandula）在西雅圖市區遭警員戴夫（Kevin Dave）超速駕駛的警車撞死。

在警方後續公布的錄音中，可以聽到西雅圖警察工會（Seattle Police Officers Guild）副主席奧德勒（Daniel Auderer）在事件發生後，打電話給工會主席索蘭（Mike Solan），報告這起交通事故。奧德勒在談話中大笑著對索蘭說，死者只是個「普通人」，生命「價值有限」，市政府「只需要開一張1萬1000元的支票就可以」。

西雅圖警察局長迪亞茲表示，涉案警員已被停職。(西雅圖警局)
西雅圖警察局長迪亞茲表示，涉案警員已被停職。(西雅圖警局)

西雅圖 種族歧視 華女

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