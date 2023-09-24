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聖蓋博心理健康博覽會 10月1日舉行

記者王若然／聖蓋博即時報導
（聖蓋博市府）
（聖蓋博市府）

聖蓋博市府將於10月1日（周日）下午在聖蓋博的古城區（Mission District）舉行免費心理健康博覽會。 屆時， 參加者可以免費體驗瑜伽、聲音浴和太極拳等各種自我放鬆技巧，也可以通過一系列的講座，學會促進家人和自我的心理健康，並與多個心理健康輔導團體建立聯繫，發掘多種心理健康資源和知識。

活動當日下午1時到3時會在古城區的Grapevine Arbor舉行多場心理健康講座，由心理健康專家授課主持。現場提供中文翻譯。

講座包括：

下午1時的「預防自殺訓練」講座：該講座將深入探討如何預防自殺，參加者可以學習識別相關行為，學習如何幫助有自殺念頭的人，並幫助他們與輔導資源聯繫起來。

下午1時的「了解抑鬱症和增強心理韌性」講座：參加者將學習區分普通的悲傷情緒和臨床抑鬱症，探索文化如何影響抑鬱症，並學習如何促進恢復心理健康。

下午2時30分的「老年孤獨感及如何建立與人的聯繫，消除孤獨感」講座：講師將帶領大家了解孤獨的跡象和症狀，識別弱勢群體，並學習建立社會聯繫的有效策略。

下午2時30分的「了解多種童年和青少年行為和障礙」講座：講師將帶領大家深入了解各種童年和青少年行為發展，以及行為障礙的症狀。

另外，蔡班達（Brandon Tsay）將擔任本次活動的演講嘉賓，分享自舞廳槍擊事件發生以來，他是如何應對心理健康問題的對策。

想要了解活動更多詳情並報名參加講座，請參考網站：SanGabrielCity.com/MentalWellnessExpo

心理健康 聖蓋博 槍擊

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