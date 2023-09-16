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嗨中秋／聖谷民眾齊聚 吃喝玩樂好戲連台

記者王若然／天普市即時報導
「嗨中秋」16日熱鬧登場，主舞台好戲連台。(記者王若然/攝影)
「嗨中秋」16日熱鬧登場，主舞台好戲連台。(記者王若然/攝影)

聖蓋博谷各族裔佳節盛事「嗨中秋」（Hi Autumn）16日熱鬧登場。當天的活動豐富多彩，現場上百個攤位吃喝玩樂應有盡有，商家有抽獎有禮品相送，誠意滿滿，滿載而歸，民眾玩得嗨。

影音來源：記者王若然/拍攝

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當天氣候涼爽，微風徐徐，很多民眾在草坪上席地而坐，觀賞節目，品嘗美食，閤家老少，其樂融融。主辦方世界日報還貼心準備了飲料和零食，免費送給觀看節目的民眾。當天的主舞台吸引了大批民眾觀賞，舞蹈、唱歌節目精彩不間斷，既有年輕人喜歡的HipPop嘻哈流行舞蹈，也有中老年人喜歡的台語歌曲。情到深處，還有現場民眾在舞台前隨歌翩翩起舞，情不自禁。

洛杉磯世界日報和天普市政府聯合舉辦的「嗨中秋」遊園會，今年規模擴大，包括超過20個美食攤位、80個特色攤位、三個主題樂園，新增晚間露天電影院。其中美食攤位有網紅美食于記煎餅，波霸奶茶、臭豆腐、日式炸串等，引來大批民眾嘗鮮。80個商家攤位誠意滿滿，H mart攤位有轉盤抽獎，中獎率百分百，獎品有購物券、零食、飲料，引來民眾大排長龍。海麻麻手工零食攤位提供免費試吃，美遊假期有掃碼抽獎活動等。這裡還有社區民眾喜愛的衣服攤位，價格便宜，10元三條內褲，引來許多回頭客。兒童遊樂區有超大氣墊蹦床，小朋友玩超嗨。

「嗨中秋」16日熱鬧登場，上百個攤位吃喝玩樂攤位人潮湧現。(記者王若然/攝影)
「嗨中秋」16日熱鬧登場，上百個攤位吃喝玩樂攤位人潮湧現。(記者王若然/攝影)

開幕式上世界日報社長于趾琴介紹，與天普市合作舉辦中秋遊園會，已經有四年之久。該活動已經成為聖谷居民每年的中秋佳節盛事，希望大家可以收獲喜悅，滿載而歸。天普市華裔市長文尚丞（William Man）表示，今年與世界日報合辦的中秋活動特別有意義，因為今年恰巧是天普市建市一百周年。中秋是闔家團圓的日子，歡迎大家來參加「嗨中秋」遊園會，慶祝中秋節。

開幕式嘉賓還有天普市副市長Tom Chavez，市議員Cynthia Sternquist、Fernando Vizcarra和喻穎章（Vincent Yu）。此外，洛杉磯縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）代表吳忠國、加州25區參議員Anthony Portantino 代表等都出席了當天的揭幕式。

世報社長于趾琴(右二)和天普市市長文尚丞互贈賀狀。(記者王若然/攝影)
世報社長于趾琴(右二)和天普市市長文尚丞互贈賀狀。(記者王若然/攝影)

「嗨中秋」將在17日星期天繼續舉辦，中午12時至晚上9時。地點為5939 Golden West Ave., Temple City (天普市公園)。

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