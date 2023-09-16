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嗨中秋／園遊嘉年華開幕 主舞台表演不停 今日大獎送機票

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
「嗨中秋（Hi Autumn）」園遊嘉年華，天普市學生樂團「Project: Blowsparks」打頭陣。（記者朱敏梓/攝影）
「嗨中秋（Hi Autumn）」園遊嘉年華，天普市學生樂團「Project: Blowsparks」打頭陣。（記者朱敏梓/攝影）

洛杉磯世界日報和天普市（Temple City）市府聯合舉辦的2023年「嗨中秋（Hi Autumn）」園遊嘉年華，於9月16日（周六）在天普市公園熱鬧登場。在中央主舞台，連續一下午的精彩表演將嗨翻全場，讓每一位到場者都能感受活力與激情，歡迎各界華人和各族裔民眾一起感受中秋節氣氛。

影音來源：記者朱敏梓／攝影

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早在表演開始前，觀眾台就已座無虛席，當開幕式鄰近時，舞台邊更是站滿了前來欣賞表演的民眾，十分熱鬧。

第一個登場表演的是由「東道主」天普市學生組成的樂團「Project: Blowsparks」，四位十幾歲的少年少女們組成的青春樂隊組合，用一首溫暖而輕鬆的流行歌曲，一下就將現場氣氛點燃。

幾位樂隊成員們用中文為民眾送上了中秋祝福，隨後帶來「forever young」「Who’s loving you」「wake me up when september ends」等六首歌曲的串燒。樂隊成員們台風穩健、積極感染力的表演，吸引了許多民眾聞「聲」前來，不同風格的歌曲演繹讓民眾大飽耳福。

當日節目很精采，主舞台表演持續六小時不間斷。表演包括Hip-Hop街舞、土風舞、民族舞、元極舞，各式舞蹈極具特色。另外觀眾最期待的抽獎活動今年獎品豐富，頭獎為機票，16日周六的大獎是由中華航空公司（China Airlines）提供的洛杉磯（或安大略）至台北來回經濟艙機票。

抽獎活動民眾試手氣，今年獎品豐富，頭獎為機票。（記者朱敏梓/攝影）
抽獎活動民眾試手氣，今年獎品豐富，頭獎為機票。（記者朱敏梓/攝影）

現場設置「彩繪燈籠區」、「拍照打卡區」、「露天影院區」三大園遊專區，老少咸宜，雅俗共賞，互動區可以親子共樂。

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洛杉磯各界民眾聚集天普市八角亭公園參加嗨中秋園遊會。（記者朱敏梓/攝影）
洛杉磯各界民眾聚集天普市八角亭公園參加嗨中秋園遊會。（記者朱敏梓/攝影）
小朋友在氣墊蹦床上遊玩。（記者朱敏梓/攝影）
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