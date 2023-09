嗨中秋／園遊嘉年華開幕 主舞台表演不停 今日大獎送機票

「嗨中秋(Hi Autumn)」園遊嘉年華,天普市學生樂團「Project: Blowsparks」打頭陣。(記者朱敏梓/攝影)

洛杉磯 世界日報和天普 市(Temple City)市府聯合舉辦的2023年「嗨中秋(Hi Autumn)」園遊嘉年華,於9月16日(周六)在天普市公園熱鬧登場。在中央主舞台,連續一下午的精彩表演將嗨翻全場,讓每一位到場者都能感受活力與激情,歡迎各界華人 和各族裔民眾一起感受中秋節氣氛。

早在表演開始前,觀眾台就已座無虛席,當開幕式鄰近時,舞台邊更是站滿了前來欣賞表演的民眾,十分熱鬧。

第一個登場表演的是由「東道主」天普市學生組成的樂團「Project: Blowsparks」,四位十幾歲的少年少女們組成的青春樂隊組合,用一首溫暖而輕鬆的流行歌曲,一下就將現場氣氛點燃。

幾位樂隊成員們用中文為民眾送上了中秋祝福,隨後帶來「forever young」「Who’s loving you」「wake me up when september ends」等六首歌曲的串燒。樂隊成員們台風穩健、積極感染力的表演,吸引了許多民眾聞「聲」前來,不同風格的歌曲演繹讓民眾大飽耳福。

當日節目很精采,主舞台表演持續六小時不間斷。表演包括Hip-Hop街舞、土風舞、民族舞、元極舞,各式舞蹈極具特色。另外觀眾最期待的抽獎活動今年獎品豐富,頭獎為機票,16日周六的大獎是由中華航空公司(China Airlines)提供的洛杉磯(或安大略)至台北來回經濟艙機票。

抽獎活動民眾試手氣,今年獎品豐富,頭獎為機票。(記者朱敏梓/攝影)

現場設置「彩繪燈籠區」、「拍照打卡區」、「露天影院區」三大園遊專區,老少咸宜,雅俗共賞,互動區可以親子共樂。

