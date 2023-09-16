FASCA聖地牙哥分會培訓青年文化大使結業

FASCA聖地牙哥分會近日在聖地牙哥Harvest Evangelical教堂，首度舉行112年度青年文化大使培訓。(前排左起)僑務顧問黃永滐、北郡中文學校校長林玉惠、僑務委員謝家樹、僑務諮詢委員黃莉莉、僑務顧問孫麗敏、聖地牙哥台灣同鄉會顧問林玉英應邀出席。(橙僑中心)

海外青年文化大使協會(FASCA)聖地牙哥 分會8月19日及9月9日在聖地牙哥Harvest Evangelical教堂，首度舉行112年度青年文化大使培訓，並於9月9日為23位完成培訓的青年文化大使舉行結業典禮。當天僑務委員謝家樹、僑務諮詢委員黃莉莉、僑務顧問黃永滐及孫麗敏、北郡中文學校校長林玉惠、聖地牙哥台灣同鄉會顧問林玉英等貴賓出席觀禮。

橙縣 華僑文教服務中心主任蕭蓓如特別錄影致詞，感謝擔任FASCA聖地牙哥分會顧問的謝家樹僑務委員，以及柳靜娟與曾詩韻諮詢導師盡心盡力的籌劃，才能打造FASCA在聖地牙哥培訓青年文化大使的搖籃，讓有興趣加入FASCA志工服務行列的僑青，能夠在地學習、交流與服務社區。經過2天的完整培訓，蕭蓓如勉勵接受培訓的僑青，都能成為傳遞正能量的文化外交大使，讓世界看見台灣，並期待在10月聖地牙哥國慶文化訪問團演出及升旗典禮的慶典活動上，均能看見青年文化大使的熱情參與。

今年度為期兩天培訓共有23位青年文化大使參訓，諮詢導師柳靜娟與曾詩韻表示，今年培訓課程針對「服務」、「文化」、「領導」及「傳承」4大主題規劃相關課程，包括簡介僑務委員會及海外青年文化大使協會(FASCA)計畫、介紹FASCA聖地牙哥分會及112年度活動、票選團歌及創編團舞、團歌與團舞練習、台灣美食波霸奶茶與鹽酥雞DIY等多元課程。

9月9日23位完成112年度培訓的青年文化大使，在台灣小吃文化體驗與成果展區，為出席來賓介紹台灣小吃，並服務來賓享用台灣小吃。結業式時，青年文化大使分別進行各小組的團歌團舞表演，分享家族遷徙故事家長訪談實錄及接受培訓感言，橙僑中心主任蕭蓓如則致贈僑委會黑熊防疫 揹包，作為結業賀禮。這次培訓結業的23位青年文化大使，將成為FASCA聖地牙哥分會服務社區、推廣台灣精神與文化的首梯新生力軍。

經過2天精實的培訓，最後由謝家樹僑務委員以FASCA聖地牙哥分會顧問的身分，針對今年參訓青年文化大使展現的學習力與成果進行講評，並預祝所有參訓青年文化大使未來一年有最美好而難忘的FASCA生活經歷。