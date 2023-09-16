我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜紐約會台青 當一日廚師煮牛肉麵下煎餃

唐山燒烤店翻版 鄭州女在餐廳拒搭訕 遭拽髮拖行

FASCA聖地牙哥分會培訓青年文化大使結業

洛杉磯訊
FASCA聖地牙哥分會近日在聖地牙哥Harvest Evangelical教堂，首度舉行112年度青年文化大使培訓。(前排左起)僑務顧問黃永滐、北郡中文學校校長林玉惠、僑務委員謝家樹、僑務諮詢委員黃莉莉、僑務顧問孫麗敏、聖地牙哥台灣同鄉會顧問林玉英應邀出席。(橙僑中心)
FASCA聖地牙哥分會近日在聖地牙哥Harvest Evangelical教堂，首度舉行112年度青年文化大使培訓。(前排左起)僑務顧問黃永滐、北郡中文學校校長林玉惠、僑務委員謝家樹、僑務諮詢委員黃莉莉、僑務顧問孫麗敏、聖地牙哥台灣同鄉會顧問林玉英應邀出席。(橙僑中心)

海外青年文化大使協會(FASCA)聖地牙哥分會8月19日及9月9日在聖地牙哥Harvest Evangelical教堂，首度舉行112年度青年文化大使培訓，並於9月9日為23位完成培訓的青年文化大使舉行結業典禮。當天僑務委員謝家樹、僑務諮詢委員黃莉莉、僑務顧問黃永滐及孫麗敏、北郡中文學校校長林玉惠、聖地牙哥台灣同鄉會顧問林玉英等貴賓出席觀禮。

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如特別錄影致詞，感謝擔任FASCA聖地牙哥分會顧問的謝家樹僑務委員，以及柳靜娟與曾詩韻諮詢導師盡心盡力的籌劃，才能打造FASCA在聖地牙哥培訓青年文化大使的搖籃，讓有興趣加入FASCA志工服務行列的僑青，能夠在地學習、交流與服務社區。經過2天的完整培訓，蕭蓓如勉勵接受培訓的僑青，都能成為傳遞正能量的文化外交大使，讓世界看見台灣，並期待在10月聖地牙哥國慶文化訪問團演出及升旗典禮的慶典活動上，均能看見青年文化大使的熱情參與。

今年度為期兩天培訓共有23位青年文化大使參訓，諮詢導師柳靜娟與曾詩韻表示，今年培訓課程針對「服務」、「文化」、「領導」及「傳承」4大主題規劃相關課程，包括簡介僑務委員會及海外青年文化大使協會(FASCA)計畫、介紹FASCA聖地牙哥分會及112年度活動、票選團歌及創編團舞、團歌與團舞練習、台灣美食波霸奶茶與鹽酥雞DIY等多元課程。

9月9日23位完成112年度培訓的青年文化大使，在台灣小吃文化體驗與成果展區，為出席來賓介紹台灣小吃，並服務來賓享用台灣小吃。結業式時，青年文化大使分別進行各小組的團歌團舞表演，分享家族遷徙故事家長訪談實錄及接受培訓感言，橙僑中心主任蕭蓓如則致贈僑委會黑熊防疫揹包，作為結業賀禮。這次培訓結業的23位青年文化大使，將成為FASCA聖地牙哥分會服務社區、推廣台灣精神與文化的首梯新生力軍。

經過2天精實的培訓，最後由謝家樹僑務委員以FASCA聖地牙哥分會顧問的身分，針對今年參訓青年文化大使展現的學習力與成果進行講評，並預祝所有參訓青年文化大使未來一年有最美好而難忘的FASCA生活經歷。

FASCA聖地牙哥分會諮詢導師柳靜娟主講台灣小吃文化。 (橙僑中心)
FASCA聖地牙哥分會諮詢導師柳靜娟主講台灣小吃文化。 (橙僑中心)
青年文化大使學習團舞。 (橙僑中心)
青年文化大使學習團舞。 (橙僑中心)

聖地牙哥 防疫 橙縣

上一則

反仇亞計畫續約 亞裔平權聯盟42成員2年獲贈2400萬

下一則

橙縣青年文化大使 台灣茶食慶中秋

延伸閱讀

加州公寓租金年降2.4% 創2年半最大跌幅

加州公寓租金年降2.4% 創2年半最大跌幅
加州8月租金年降2.4% 橙縣相對抗跌

加州8月租金年降2.4% 橙縣相對抗跌
神學士掌權後 北京率先全球任命駐阿富汗大使

神學士掌權後 北京率先全球任命駐阿富汗大使
抗議聲浪高漲 諾貝爾頒獎典禮取消邀請俄大使

抗議聲浪高漲 諾貝爾頒獎典禮取消邀請俄大使
尼日軍政府限制聯合國機構活動 下令驅逐法國大使

尼日軍政府限制聯合國機構活動 下令驅逐法國大使
韓星車銀優成機能服飾大使 網：因為他冬天都不怕冷了

韓星車銀優成機能服飾大使 網：因為他冬天都不怕冷了

熱門新聞

房屋遭嚴重破壞，新屋主損失近百萬。（記者趙健/攝影）

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

2023-09-10 19:38
梅根目前在南加的聖塔芭芭拉生活。圖為她在當地的義大利菜餐廳吃生日前大餐。（取材自梅根IG）

前王妃梅根南加生活 開14萬元豪車吃8元速食

2023-09-12 18:45
嫌疑人得手後迅速逃跑。（目擊者視頻）

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

2023-09-11 15:04
南加兩名男子跟蹤一名購物者途中被捕。（ABC）

奢侈品店購物被跟蹤 南加爾灣住屋遭洗劫超10萬

2023-09-12 16:20
好市多超值月餅測評，錯過美心還有「平替」，只要20元。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

2023-09-14 21:18
VIP按摩店網站的圖片，標語「紳士特別按摩服務」，配有性感女生照片。（VIP按摩店網站）

兩華女「精心策劃」逼迫賣淫 華人區擁多家色情店

2023-09-11 21:23

超人氣

更多 >
7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用
華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押
「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了
洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止
航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？

航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？