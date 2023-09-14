加州大CSU調漲學費6％年增342元
加州州立大學（California State University）學生將自2024年秋季開始，不得不面對學費再次調漲。加州州立大學理事會9月13日一致批准了一項頗有爭議計畫，將學生年度學費提高6％或342元，決策者表示，此舉目的是為了穩定預算並支持高質量學術和學生服務而採取的必要舉措。
據了解，第一次學費上漲將使本科生學費，從2024年秋季學期開始每學年增加約342元，全年學費總計約為6084元，但不包括住宿、食物、學術用品和其它基本生活必需品的費用。到2029年春季學期，全日制本科生將需要支付每學年7682元的學費，而高階項目，如公共衛生博士學位，將每年學費約為2萬5000元。
部分學生、教職和其他維權團體在理事會對該計畫表決前曾多次提出抗議。就在投票前一天，部分反對者在長堤（Long Beach）的州大總校長辦公室外舉行抗議活動。反對者擔憂教育成本增加，將限制學生進入加州學費維持低水平的高等教育體系。
儘管反對聲音大，但CSU管理者一再辯護連續五年提高學費的提案，認為這是彌補近15億元資金缺口的必要措施。因為CSU預算只有兩個收入來源：學費和來自州預算撥款。約60％的運營預算由州政府提供資金，而剩餘的40％來自學費收入。自從2011-2012學年理事會批准提高5％學費以來，學費收入一直未增加。
根據2021年5月公布的CSU工作報告，該大學體系目前資金只夠支付其23個校區逾46萬名學生的教育、學術支出，以及學生服務約85％的實際成本。
CSU也一再表示，大多數學生不會受到調漲學費的影響，因為他們已經享受到減免或全免學費。CSU主管預算副校長斯托姆（Ryan Storm）表示，約60％的學生學費已獲得非貸款資助，另有18％的學生獲得部分學費支持，4％的學生獲得學生貸款，只有18％的學生未申請援助。
根據加州州立大學的說法，接下來五年預計新產生資金中約2億8000萬元，大約三分之一為最需要援助的學生提供資金援助。
預計由學費增加產生的其餘額外收入，將用於擴大CSU「2025年畢業計畫」項目，該計畫旨在提高首次入學和轉學生的畢業率，以及支持學生入學申請等其它基本需求服務。
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