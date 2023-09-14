加州大CSU調漲學費6％年增342元

圖為CSU學生在畢業典禮上。（CSULA）

加州 州立大學（California State University）學生將自2024年秋季開始，不得不面對學費再次調漲。加州州立大學理事會9月13日一致批准了一項頗有爭議計畫，將學生年度學費提高6％或342元，決策者表示，此舉目的是為了穩定預算 並支持高質量學術和學生服務而採取的必要舉措。

據了解，第一次學費上漲將使本科生學費，從2024年秋季學期開始每學年增加約342元，全年學費總計約為6084元，但不包括住宿、食物、學術用品和其它基本生活必需品的費用。到2029年春季學期，全日制本科生將需要支付每學年7682元的學費，而高階項目，如公共衛生博士學位，將每年學費約為2萬5000元。

部分學生、教職和其他維權團體在理事會對該計畫表決前曾多次提出抗議。就在投票前一天，部分反對者在長堤（Long Beach）的州大總校長辦公室外舉行抗議活動。反對者擔憂教育 成本增加，將限制學生進入加州學費維持低水平的高等教育體系。

儘管反對聲音大，但CSU管理者一再辯護連續五年提高學費的提案，認為這是彌補近15億元資金缺口的必要措施。因為CSU預算只有兩個收入來源：學費和來自州預算撥款。約60％的運營預算由州政府提供資金，而剩餘的40％來自學費收入。自從2011-2012學年理事會批准提高5％學費以來，學費收入一直未增加。

根據2021年5月公布的CSU工作報告，該大學體系目前資金只夠支付其23個校區逾46萬名學生的教育、學術支出，以及學生服務約85％的實際成本。

CSU也一再表示，大多數學生不會受到調漲學費的影響，因為他們已經享受到減免或全免學費。CSU主管預算副校長斯托姆（Ryan Storm）表示，約60％的學生學費已獲得非貸款資助，另有18％的學生獲得部分學費支持，4％的學生獲得學生貸款，只有18％的學生未申請援助。

根據加州州立大學的說法，接下來五年預計新產生資金中約2億8000萬元，大約三分之一為最需要援助的學生提供資金援助。

預計由學費增加產生的其餘額外收入，將用於擴大CSU「2025年畢業計畫」項目，該計畫旨在提高首次入學和轉學生的畢業率，以及支持學生入學申請等其它基本需求服務。