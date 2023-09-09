洛杉磯捷運站起口角 青年被刺兇嫌在逃

捷運B線7日下午發生命案。（記者王若然／攝影）

洛杉磯捷運 （Metro）又爆命案。7日下午，一名23歲的年輕男子在捷運站台疑與他人發生口角被捅死。

根據KTLA，發生命案的是Metro B線（紅線）洛杉磯市中心Pershing Square站台，兇手行兇後逃逸，目前警察正在大範圍搜查兇嫌。

7日下午約5時30分，洛杉磯市警局接到報警電話，趕至位於5街和Hill大街交叉口的Pershing Square捷運站台。根據警方，死者生前疑與兇手發生口角，兇手拔刀向他連捅幾刀，傷者被送往當地醫院，不治身亡。

警方稱嫌疑人為非裔 男性，大約六呎高，體重180磅。留有黑色頭髮，身著黑色衣服，背有一個黑色雙肩包。他最後被看見是在通往捷運站上層的樓梯上，握有一把刀子。警方未在現場發現他行兇用的刀子。

案發後，警方為了調查及追捕嫌犯，暫時封鎖了當時的列車，乘客在列車上不得離開。

洛杉磯捷運對此事發表聲明，「在捷運系統發生這樣毫無道理的暴力讓人悲傷。安全一直是捷運最重要的使命，我們為了乘客的安全做了很多努力。捷運目前正全力配合洛杉磯警局調查此案。」「如民眾有任何線索，可以撥打888-950-7233，或911。」