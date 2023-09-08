洛杉磯僑界發聲 支持台灣加入聯合國

眾多僑團高舉著聯合國會議牌，呼籲聯合國納入台灣的聲音，讓台灣加入其會議，並大喊「台灣加油」。（記者張庭瑜/攝影）

「大洛杉磯僑界支持台灣參與聯合國 記者會」9月8日（周五）在洛僑中心舉行，發表2023年南加 州僑界支持台灣參與聯合國聲明，呼籲聯合國重視台灣人權，接納台灣成為會員。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育指出，台灣在全球政經發展中扮演關鍵角色，但令人遺憾的是，台灣被排除在聯合國體系之外，對台灣的2300萬人民來說，這是不公平的局面。他進一步指出，中共最近發佈的新地圖將台灣等周邊國家的領土劃歸中共的管轄範圍，加劇了地區緊張局勢，同時也彰顯了台灣在維護區域和平與穩定方面的重要性，台灣是促進區域和平穩定的力量之一。

活動發起人僑務委員溫玉玲也表示，洛杉磯僑界非常希望台灣可以加入聯合國，但到目前這一願望尚未實現。她希望聯合國第2758號決議案能夠獲得修正，改變台灣被排除在外的現狀。她希望台灣人民能夠更積極參與聯合國相關的活動，包括媒體採訪和參加會議等，因為這是基本的權利。

溫玉玲進一步表示，洛杉磯僑界期待聯合國積極協助台灣，促進台海和鄰近區域的和平、穩定和安全。台灣的參與對國際社會至關重要，他們希望聯合國能夠接納台灣，讓台灣有機會參與各種發展和會議，並為國際事務作出貢獻，因為台灣是一個充滿善意的國家，願意在國際事務中扮演一個重要角色。

第78屆聯合國大會已於2023年9月5日在紐約聯合國總部開幕，主題為「重建信任與重振全球團結：加速實現2030年議程及其永續發展目標，實現人人共享和平、繁榮、永續」。長期以來，台灣一直是國際良善的力量和國際社會的負責任成員，具有高度的意願與國際社會合作，貢獻自身能力和經驗，協助實現國際社會的永續發展和疫後復甦目標。

為此，南加州 僑界發表聯合聲明，郑重呼籲聯合國平等接納台灣參與，要點包括：一、聯大第2758號決議被錯誤詮釋，導致2,300萬台灣人民被不當排除在聯合國體系之外，應做出改善。二、聯合國不當剝奪台灣人民及媒體進入聯合國參觀、參加或採訪會議與活動的權利，應立即予以糾正。三、聯合國應積極維護台海及鄰近區域的和平、穩定及安全。四、聯合國應接納台灣有意義參與聯合國永續發展目標相關的會議、機制及活動，並做出貢獻。