南加聖蓋博市沙袋一搶而空 備戰颶風這一物品可替代

聖蓋博市府提供的沙袋在發出通知當日就被市民領完。（記者王若然／攝影）

為了應對即將到來的颶風 喜萊莉，南加 州多個城市都發放免費沙袋給民眾。面對84年一遇的颶風可能帶來的極端天氣，南加居民不敢懈怠，多個城市的沙袋開放領取幾小時就被搶光。

華人聚集的聖蓋博市（San Gabriel）18日下午2時30分在社交媒體平台發放預警，提醒市民做好防洪雷暴大風天氣，其中提到在18至21日期間，可以至該市公共事務（Public Works）局停車場免費領取防洪沙袋，每戶限領10個。

然而記者19日一大早到達公共事務局停車場，但冷冷清清。走進才看到，大樓門上張貼告示：「沙袋18日已經被領完」。不少民眾也陸續驅車來領沙袋，五分鐘內就有三輛車來，都空手而歸。

另外一華人聚集城市羅斯密市（Rosemead），在18日下午發出通知，稱在天普市消防局免費發放沙袋，領完為止，結果19日中午，該市就更新通知，稱該處消防局的沙袋已經被領完。不過民眾也可以致電洛縣其他消防局是否還有沙袋：4號消防局電話626-2801833，或42號消防局626-2862417。

沙袋是用於防洪的常見的有效工具，將沙袋壘起來，可以阻擋洪水湧入住宅院內。如果暫時找不到沙袋，各大超市有注水防洪堤（Water Activated Flood Barrier），沾到水後自動膨脹，作用類似沙袋，12呎長、六呎寬的注水防洪堤售價25元。此外，民眾還可以用土、或木屑代替沙子裝入袋中，壘起來當作防洪堤。

颶風喜萊莉預計於20日至21日登陸南加州 地區，這是南加84年來第一個熱帶風暴，預計將帶來強降水、雷暴、大風等極端天氣。

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