南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

8月14日在哈岡美國銀行前停車場，一名非裔男搶奪華婦錢包並將她拖拽在地，場面恐怖。（本報檔案照）

在華人 聚集的哈仙達岡（Hacienda Heights）8月14日發生怵目驚心的搶案。一位七旬華婦在美國銀行前被一名高大的非裔男搶劫，劫匪不僅狂追華婦，拉扯中還將她拖行至少30呎，目擊者直呼恐怖。洛杉磯 縣警長盧納（Robert Luna）8 月18日宣布，該名兇嫌已逮捕歸案。

洛杉磯縣警局（LASD）局18日發布的新聞稿指出，局長盧納將宣布，兩名據信與該事件有關的嫌疑人已經被捕，並將於8 月 18 日星期五下午 3:00時，在洛杉磯縣司法廳一樓會議室召開記者會公布案情。

這起搶劫案發生在2023年8月14日，涉案一名男性嫌疑人拖拽一名年過七旬的華裔老婦，搶奪她手上的錢包穿過人行道，搶下錢包後逃跑。此案經世界日報率先報導及多家主流媒跟進報導後，震驚洛杉磯社區。洛杉磯地區多個司法單位通力合作，經過廣泛而複雜的調查，最終逮捕嫌疑人。

參與執法人員包括洛杉磯縣警局重案處警探將出席，提供有關調查的更多信息。出席記者會的各界代表，還包括洛杉磯縣地方檢察長賈斯康、洛杉磯縣政委員蘇麗絲 （Hilda Solis）, 以及煙酒槍枝管理局洛杉磯分局主管等人。