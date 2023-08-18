洛縣搶劫華婦兩嫌 被控搶劫、搶劫未遂、虐待老人七罪

洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascón) 18日宣布，兩名搶劫嫌犯哈迪和佩里被指控在工業市、哈仙達岡(Hacienda Heights) 和羅蘭岡(Rowland Heights) 市搶劫和襲擊多人包括華裔老婦。（檔案照，記者丁曙／攝影）

備受洛杉磯 各界特別是華人社區關注的哈岡搶劫華裔老婦案18日宣布偵破，兩名兇嫌男子哈迪（Russell Hardy Jr.，又名 Russel Hardy，生於06/10/04）和佩里（Cameron Deshawn Perry，生於 09/27/03），被指控在聖蓋博谷包括哈仙達岡 實施多起搶劫和襲擊事件，他們分別被控兩項二級搶劫罪、兩項一級自動取款機搶劫罪，一項二級搶劫未遂罪名，以及兩項虐待老人罪。

洛杉磯縣地檢署起訴書指出，8 月 14 日，一名 75 歲的婦女正從哈仙達岡阿蘇薩大道 1605 號的自動提款機離開時，據稱佩里走到她身邊並試圖偷她的斜挎包，隨後發生了一場爭鬥，導致受害人被摔倒在地，但她仍抓著錢包。佩里拖著受害者穿過停車場，直到她鬆開為止。一名目擊者用手機記錄了這起事件。

洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascón) 18日宣布，哈迪和佩里被指控在工業市 、哈仙達岡(Hacienda Heights) 和羅蘭岡(Rowland Heights) 市搶劫和襲擊多人，其中一些人是老年人。尤其是在哈仙達岡發生的搶劫一名老年婦女的視頻在網上瘋傳。

目前，哈迪和佩里均已受到指控，案件編號 KA133602。他們分別被指控犯有兩項二級搶劫罪，兩項一級自動取款機搶劫罪，以及一項二級搶劫未遂罪名。佩里還被指控犯有兩項虐待老年人或受撫養老年人的罪名。

賈斯康說，洛杉磯社區的任何人都不應該擔憂出門辦事時會遭到搶劫和襲擊。這些針對社區的搶劫和襲擊事件，包括屬於最弱勢群體的老年居民，不僅危及社區的安全和治安，而且還肆虐了那些值得政府給予最大尊重和保護的人們。

檢察官辦公室正在全力和快速對那些罪有應得之人繩之以法。檢察官對保護社區，特別是對那些面臨最大風險的社區的承諾堅定不移。檢察署受害者服務局隨時準備協助這些在此期間需要政府服務的受害者。哈迪定於8月18日在波莫納法院進行提審，佩里定於 8 月 21 日在波莫納法院受審。

起訴書回溯，嫌犯佩里和哈迪前科累累，惡貫滿盈。此前5 月 30 日，佩里在羅蘭崗諾加利斯街 1457 號搶劫了一名婦女。據稱，當這名女子離開一家珠寶店時，佩里從她手中搶走了她的錢包並逃跑了。錢包裡有價值15萬美元的珠寶。 一名目擊者看到佩里進入一輛據稱由哈迪駕駛的藍色轎車。

6 月 9 日，佩里涉嫌搶劫了一名在工業市科利馬路 17801 號 ATM 機上取錢的婦女。據稱，佩里在受害人返回車上時偷走了她的錢包。一名目擊者看到一輛藍色汽車迅速駛離現場，據稱是哈迪駕駛的。

6月14日，一名73歲的婦女在哈仙達崗阿祖薩大道1611號的一個停車場，據稱佩里從後面接近她，搶走了她的錢包，裡面有錢，然後逃跑了。