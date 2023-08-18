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國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

洛杉磯訊
根據目前的預測，颱風喜萊莉預計將於20日登陸南加州。（abc7截圖）
根據目前的預測，颱風喜萊莉預計將於20日登陸南加州。（abc7截圖）

美國國家颶風中心首次針對加州發佈了熱帶風暴警報，此舉也是基於對颶風喜萊莉可能引發的豪雨與洪水風險之評估。加州政府也對此做出了罕有的應變反應，即採取4級颶風警報措施。根據預測，颶風喜萊莉可能導致部分地區長時間持續性降雨，也讓一些地區發布了罕見的高風險警報。

依據氣象預報，颶風喜萊莉正逐漸向內陸方向移動，並可能帶來短暫的驟雨，尤其集中於中央海岸地區。預估棕櫚泉或有降雨量達兩至三英寸，洛杉磯亦可能迎來一至兩英寸的雨水。

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未來數日之天氣趨勢呈現夜間相對平靜、清晨可能有霧，預測8月20日至21日期間，洛杉磯地區可能迎來強降雨。此次降雨預期在一定程度上緩解該州25%區域之乾旱狀態。儘管如此，考慮到風暴路徑難以確定，專家建議民眾持續保持警覺。

專家同時鼓勵居民隨時關注天氣變化。隨著下週降雨預測，沿海及內陸地區將迎來較為涼爽的氣候。面對颶風喜萊莉持續影響太平洋沿岸，也迫使許多社區採取應對潛在嚴重洪水的應變措施。

目前颶風喜萊莉已達四級颶風等級，預計接近南加地區時將降級為熱帶風暴，然而專家們仍預測週末之氣象將受到重大衝擊。預計8月20日至21日期間，風暴影響將達到高峰，可能伴隨著巨浪、強風、危險的離岸洋流、海岸侵蝕及洪水。官方建議不僅要遠離海洋，還應避免行駛可能受洪水影響的道路。

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然而，受風暴影響之範圍並不僅限於沿海社區。美國國家氣象局也發布洪水警報，從8月20日下午持續至8月21日晚間，涵蓋整個洛杉磯縣。與此同時，橙縣、聖塔安娜山脈及山區亦將實行洪水監控。預測人員指出，大雨可能引發河流、小溪與溪流之洪水，尤其對於近期遭受山火影響之地區，可能導致泥石流。

專家預計，風暴可能於週日登陸下加州半島中部，或經近海移動後抵達南加州。而颶風喜萊莉可能在接近美國本土時，維持熱帶風暴或熱帶低氣壓之狀態。

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加州目前仍有部分地區處於中度乾旱狀態。預計颱風喜萊莉的降雨可能會對這些乾旱地區帶...
加州目前仍有部分地區處於中度乾旱狀態。預計颱風喜萊莉的降雨可能會對這些乾旱地區帶來緩解。（截至美國乾旱中心）

颶風 洪水 喜萊莉

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